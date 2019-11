Hai cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông sắp bị xét xử

Hà NộiNgày 16/12, tòa sơ thẩm sẽ xét xử hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và 12 đồng phạm trong vụ án MobiFone mua AVG.

Phiên tòa mở tại TAND Hà Nội dự kiến diễn ra trong 16 ngày (hết 31/12), làm việc cả thứ bảy và chủ nhật. Thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu điều hành phiên xét xử.

Ba kiểm sát viên cao cấp đại diện cho VKSND Hà Nội tham gia giữ quyền công tố gồm: ông Đặng Như Vĩnh, Phan Hải Đăng và bà Trần Thị Thanh Huyền. Phiên tòa còn bố trí 6 thẩm phán dự khuyết, hai hội thẩm nhân dân dự khuyết và một kiểm sát viên dự khuyết.

Ông Nguyễn Bắc Son (trái) và ông Trương Minh Tuấn tại cơ quan điều tra khi bị bắt vào tháng 2. Ảnh: Bộ Công an

Tròn một tháng trước, 19/10, VKSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố hai cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng cựu tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải, cựu chủ tịch HĐTV MobiFone Lê Nam Trà về tội Nhận hối lộ với khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình .

Bị cáo buộc là người Đưa hối lộ, ông Phạm Nhật Vũ (46 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG) đối mặt hình phạt 12-20 năm tù, theo khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.

13 người bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 220 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt 10-20 năm tù, gồm: ông Son, Tuấn, Hải, Trà cùng Phạm Đình Trọng (cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông), Phạm Thị Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc MobiFone), Hồ Tuấn (phó tổng giám đốc MobiFone), Nguyễn Đăng Nguyên (phó tổng giám đốc MobiFone phụ trách), Nguyễn Bảo Long (phó tổng giám đốc MobiFone), Nguyễn Mạnh Hùng (phó tổng giám đốc MobiFone) cùng Phan Thị Hoa Mai (Thành viên Hội đồng thành viên MobiFone), Võ Văn Mạnh (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX), Hoàng Duy Quang (thẩm định viên Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX).



Theo cáo trạng, trước khi MobiFone mua cổ phần, AVG kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, nợ vay lớn. Để nâng cao giá trị AVG trong lúc đàm phán với MobiFone, ông Phạm Nhật Vũ đưa ra thông tin đang được đối tác nước ngoài trả giá mua 700 triệu USD và đã nhận tiền đặt cọc 10 triệu USD.

Ông Vũ sau đó nhiều lần liên hệ, trao đổi, đề nghị ông Son, Tuấn, Trà, Hải thúc đẩy nhanh chóng dự án mua cổ phần AVG vì biết là người có quyền quyết định. Từ đây, ông Son đã "chỉ đạo quyết liệt" MobiFone phải mua cổ phần của AVG, yêu cầu thực hiện dự án trong năm 2015 và chỉ đạo cho chủ tịch Lê Nam Trà ký hợp đồng mua bán trong tháng 12/2015.

"Phạm Nhật Vũ đã bán 95% cổ phần AVG cho MobiFone với giá 8.898,3 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần giá trị thật của AVG, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng hơn 6.590 tỷ đồng (6.475 tỷ đồng Nhà nước bị thiệt hại và 115 tỷ đồng lãi từ các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn được rút trước hạn để thanh toán cho AVG)", cáo trạng nêu và cho hay số tiền 6.475 tỷ đồng Nhà nước bị thiệt hại, theo cáo trạng, cũng chính là khoản mà ông Vũ và các cổ đông AVG đã được hưởng lợi trong vụ mua bán này.

Ông Vũ khai đã đưa cho ông Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD (gần 66,5 tỷ đồng), đưa ông Lê Nam Trà 2,5 triệu USD (gần 57 tỷ đồng), đưa Cao Duy Hải 500.000 USD (hơn 11 tỷ đồng)và ông Trương Minh Tuấn nhận số tiền 200.000 USD gần 4,5 tỷ đồng). Trong quá trình điều tra, các bị can đều khai biết rõ việc được biếu tiền là do mình đã chỉ đạo, quyết định việc MobiFone mua cổ phần của AVG.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu nộp vào tài khoản tạm giữ tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng do các bị can và gia đình giao nộp. Trong đó, gia đình ông Trà nộp hơn 54 tỷ đồng, gia đình ông Hải nộp hơn 11 tỷ đồng, gia đình ông Tuấn nộp 2 tỷ đồng... Nhà của ông Son tại ngõ 36C1 Lý Nam Đế và nhà của ông Tuấn tại phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) hiện bị kê biên. Tài khoản của Son có số dư gần 592 triệu đồng, tài khoản của ông Tuấn có số dư hơn 2,1 tỷ đồng... đã bị phong toả.

Hà Nguyên