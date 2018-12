Hà Nội phòng ngừa lợi dụng tụ tập để gây náo loạn

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi 'người dân bình tĩnh, tin vào quyết định của Nhà nước'

Chiều 12/6, thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó phòng Tham mưu (Công an Hà Nội) cho hay để đảm bảo an ninh trật tự, công an thành phố đã triển khai các phương án, chủ động phòng ngừa và xây dựng quy trình giải quyết tụ tập đông người trái pháp luật.

Ông Phạm Tùng Vân, Phó phòng Tham mưu (Công an Hà Nội). Ảnh: Võ Hải.

Thượng tá Vân xác nhận có việc lợi dụng còn nhiều ý kiến khác nhau về dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (Luật Đặc khu) đang được Quốc hội cho ý kiến, một số người đã tuyên truyền, kích động kêu gọi tụ tập, tuần hành trái phép.

Ngày 10/6 tại Hà Nội có tụ tập đông người ở khu vực Nhà hát lớn và tượng đài Lý Thái Tổ. Lực lượng công an đã kiểm tra hành chính, giải thích để họ tự giải tán. Công an đưa một số người về trụ sở để xác minh, xử phạt vi phạm hành chính.

"Những hành vi gây rối trật tự công cộng, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh", ông Vân nói.

Công an Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phòng ngừa các hoạt động lợi dụng khiếu kiện đông người, đình công, lãn công... để kích động biểu tình, tuần hành trái pháp luật.

Võ Hải