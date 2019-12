Giấu thuốc nổ trong hành lý mang lên máy bay

Thanh HóaThuốc nổ và kíp nổ cất trong hành lý của Phạm Văn Thành (30 tuổi) và Bùi Văn Tuân (21 tuổi) trên chuyến bay BL565 chuẩn bị đi TP HCM.

Theo nhà chức trách, sáng 9/12 nhân viên kiểm soát an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân phát hiện trong ba lô xách tay của Thành và Tuân tại chặng bay Thanh Hoá - TP HCM có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện có 400 g thuốc nổ dạng muối màu trắng đựng trong túi nylon, một kíp nổ điện, dây dẫn cùng nhiều lưỡi dao mổ, pin dự phòng.

Thành và Tuân sau đó được bàn giao cho công an. Chuyến bay BL565 cất cánh theo đúng lịch trình.

Tang vật bị lực lượng an ninh thu giữ. Ảnh: Đình Hợp.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hai hành khách để làm rõ hành vi mang theo vật liệu nổ vào sân bay, uy hiếp an toàn hàng không.