Giáo viên trường tư nghỉ làm vì Covid-19 được hỗ trợ gì?

Người lao động trong lĩnh vực giáo dục ngoài công lập phải nghỉ việc không lương từ sau Tết thì được hỗ trợ gì? nếu tự tìm chỗ làm mới liệu có phạm luật? (Hồng Hạnh)

Luật sư trả lời

Theo điều 98 Bộ luật Lao động 2012, trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động được trả đủ tiền lương.

2. Nếu do lỗi của người lao động, người đó không được trả lương.

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Với quy định tại khoản 3 nói trên, nếu doanh nghiệp cho người lao động nghỉ việc do dịch bệch thì vẫn phải trả tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Tuy nhiên, nếu dịch bệch diễn biến nguy hiểm, kéo dài mà áp dụng quy định nói trên một cách cứng nhắc, doanh nghiệp sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí phải đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động (thuộc trường hợp bất khả quy định tại điểm c khoản 1 điều 38 Bộ luật Lao động).

Do vậy, để cùng chia sẻ, vượt qua khó khăn, hai bên có thể thỏa thuận về việc cho người lao động nghỉ không hưởng lương theo quy định tại tại khoản 3 điều 116 Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, pháp luật khuyến khích trong thời gian người lao động nghỉ không hưởng lương, doanh nghiệp vẫn có thể trợ cấp cho người lao động một khoản nhất định, tuỳ theo khả năng.

Trường hợp trong thời gian nghỉ việc mà tìm được việc mới, người lao động vẫn phải báo trước cho doanh nghiệp đủ thời hạn theo luật định (khoản 2, 3 Điều 37) bởi hợp đồng lao động giữa hai bên đang tồn tại. Nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không báo trước hoặc vi phạm thời hạn báo trước thì vẫn bị coi là vi phạm hợp đồng lao động và phải chịu các chế tài.

Luật sư Vũ Tiến Vinh

Công ty luật Bảo An, Hà Nội