Giám đốc vây xe công an bị khởi tố thêm tội

Đồng NaiNguyễn Tấn Lương, 36 tuổi, bị khởi tố thêm tội Trốn thuế sau bốn tháng gọi giang hồ vây xe chở công an.

Động thái này được Công an TP Biên Hòa thực hiện ngày 6/10. Trước đó, Lương cùng ba người khác đã bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng

Lương tại hiện trường vây xe chở Công an Đồng Nai hôm 12/6. Ảnh: Thái Hà.

Theo điều tra, Lương là Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương có trụ sở trên đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa. Năm 2012 - 2018, do có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo địa phương, Lương thường xuyên trúng thầu nhiều dự án xây dựng, giao thông, hạ tầng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Qua thu thập nhiều hồ sơ, tài liệu..., cảnh sát xác định doanh nghiệp của Lương có dấu hiệu trốn thuế doanh thu và nhiều khoản thuế khác.

Liên quan đến vụ án, Công an TP Biên Hòa đã mời bà Nguyễn Thị Hồng (45 tuổi), vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (cựu giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) lên làm việc. Ông Mạnh vừa bị Ban bí thư kỷ luật cách hết mọi chức vụ trong Đảng, Bộ trưởng Công an cách chức giám đốc Công an tỉnh.

Bà Hồng có mối quan hệ làm ăn với Lương. Trong thời gian hàng chục thanh niên xăm trổ đang vây xe chở công an trên đường Đặng Văn Trơn hôm 12/6, giữa bà Hồng và Lương có nhiều cuộc gọi qua lại với nhau.

Cảnh sát khám xét nhà người gọi giang hồ vây xe chở Công an Đồng Nai Cảnh sát khám xét Công ty TNHH Phú Gia Lương hôm 20/6. Video: Phước Tuấn - Lê Huyền.

Hôm đó, Lương cùng gần 10 người khác nhậu trong phòng VIP của nhà hàng Lam Viên, TP Biên Hòa. Khi đi ra ngoài đến gần lễ tân, Lương bị Phạm Văn Hiền (chủ doanh nghiệp vận tải) nôn ói văng trúng dẫn đến xô xát.

Nhóm của Hiền, trong đó có trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai) và trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Cảnh sát 113) và một đại tá công an về hưu lên ôtô về thì bị nhóm giang hồ của Ngô Đình Giang (33 tuổi, biệt danh Giang "36") bao vây suốt 2 giờ.

Đối với nhóm giang hồ do Lương gọi đến, cảnh sát đang làm rõ hành vi uy hiếp, cưỡng đoạt đất đai trước khi bị bắt.

Phước Tuấn