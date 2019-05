Giám đốc Công an Nghệ An: Nguyễn Hữu Linh ngụy biện trong lời khai

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho rằng hành vi của cựu viện phó VKSND Đà Nẵng trong thang máy là dâm ô chứ không phải "nựng" trẻ em.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội trong chiều 23/5, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã hai lần xem video ông Nguyễn Hữu Linh (cựu viện phó VKSND Đà Nẵng) bị cáo buộc có hành vi dâm ô cháu bé trong thang máy ở chung cư tại TP HCM. Nếu ông xử lý việc này, cơ quan công an cần khởi tố ông Linh ngay khi phát hiện.

Bình luận về việc ông Linh khai chỉ "nựng" cháu bé chứ không dâm ô, Giám đốc Công an Nghệ An phân tích: Ông Linh không quen cháu bé. Lúc đó chỉ có hai người, ông nói nựng phải có người khác chứng kiến. Thân thể của cháu bé là bất khả xâm phạm, người không có quan hệ không được đụng vào, thậm chí là sờ.

"Nói nựng chỉ là ngụy biện", Giám đốc Công an Nghệ An nêu quan điểm và cho rằng hành vi dâm của ông Linh rất rõ, diễn ra đến ba lần khi nạn nhân liên tục tìm cách "thoát ra".

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An. Ảnh: Hoàng Phong

Về việc Hội đồng thẩm phán TAND tối cao vừa công bố dự thảo Nghị quyết của hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Hình sự, trong đó có tội Hiếp dâm, Cưỡng dâm, đại tá Cầu nhận xét, dự thảo đã nêu rõ dấu hiệu của hành vi dâm ô để cơ quan chức năng dễ dàng hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, hành vi dâm ô gồm cố ý đụng chạm hoặc sử dụng các đồ vật tác động vào các bộ phận, vùng nhạy cảm trên cơ thể người dưới 16 tuổi, bao gồm cả trực tiếp tiếp xúc hay qua lớp áo quần.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dận nguyện cũng ghi nhận dự thảo đã chi tiết hóa các hành vi, giải thích rõ các khái niệm về xâm hại tình dục. "Vụ sàm sỡ cô gái trong thang máy ở Thanh Xuân, Hà Nội nếu được quy định rõ thì có thể xử lý hình sự chứ không phải chỉ xử phạt ở mức 200.000 đồng", bà Hải nói.

Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Uỷ viên thường trực Uỷ ban Pháp luật) đề nghị cần lấy ý kiến rộng rãi chuyên gia kể cả chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới, y tế, nhà hoạt động xã hội để nhìn được chiều sâu, bao quát được các hành vi. "Các quy định của pháp luật chưa bao phủ hết được các tình huống trong thực tiễn, khi xảy ra thì có sự tranh cãi về cách xử lý giữa các cơ quan", ông Xuyền nói.

Ông đề nghị lấy một vụ án điển hình làm án lệ để từ đó hướng dẫn các địa phương làm cho chính xác, đảm bảo công bằng.