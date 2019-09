Gần 200 người bị triệu tập trong vụ án nâng điểm thi ở Hà Giang

Hà GiangTòa sơ thẩm hoãn phiên xét xử hai cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 3 đồng phạm để triệu tập thêm hai nhân chứng.

Phiên tòa sẽ mở lại ngày 14-16/10, TAND tỉnh Hà Giang ra thông báo sau chừng 30 phút hội ý vào sáng 18/9.

Tuy nhiên, luật sư Hoàng Văn Hướng cho biết lịch này trùng với phiên xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La nên mong được xem xét lại. HĐXX tiếp tục hội ý lần 2 song không thay đổi lịch xét xử.

Trước đó, trong phần thủ tục kéo dài hơn một tiếng, TAND tỉnh Hà Giang cho biết đã gửi giấy triệu tập 189 người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan song 12 giấy bị báo trả lại.

Hôm nay 177 người được triệu tập nhưng 60 người nộp đơn xin xét xử vắng mặt, 62 trường hợp vắng mặt không lý do. Trong những người đến tòa có ông Trần Đức Quý (Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018); ông Vũ Văn Sử (cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018).

Đại diện VKS cho biết sự vắng mặt của những người làm chứng sẽ ảnh hưởng đến kết quả vụ án nên đề nghị hoãn phiên toà và triệu tập thêm hai người làm chứng là bà Vũ Thị Kim Chung (Hiệu trưởng trường Chuyên Hà Giang) và bà Tống Thị Phương. Đề nghị này sau đó được, HĐXX chấp thuận.

Cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Triệu Thị Chính tại tòa án trong sáng 18/9. Ảnh: Phạm Dự

Trong phiên tòa mở sáng nay, bà Triệu Thị Chính (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo điều 358 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Phạm Văn Khuông (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang), Lê Thị Dung (cựu cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Hà Giang) hầu toà với cáo buộc Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, theo điều 366.

Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Vũ Trọng Lương (cựu phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Phạm Văn Khuông. Ảnh: Phạm Dự

Theo cáo trạng, trước kỳ thi, Lương được 57 người quen, đồng nghiệp nhờ nâng điểm cho 107 thí sinh qua 309 bài thi. Thí sinh được nâng điểm nhiều nhất là 29,95 điểm (4 môn thi trắc nghiệm). Người được nâng ít nhất là một môn với 2,2 điểm.

Trong số này, bị can Khuông đã nhờ Hoài giúp đỡ và kết quả con ông được nâng 13,3 điểm. Bị can Hoài ba lần chuyển danh sách với 93 thí sinh cần nâng điểm môn thi trắc nghiệm cho Lương.

Cựu phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Vũ Trọng Lương. Ảnh: Phạm Dự

Cáo trạng thể hiện cơ quan an ninh điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh có yếu tố vụ lợi trong vụ án. Gia đình các thí sinh không ai khai nhận đưa tiền hay lợi ích vật chất có giá trị để nhờ nâng điểm. Bị can Hoài, Lương đều khai giúp nâng điểm do mối quan hệ quen biết.

Đây là vụ thứ hai trong ba vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 bị đưa ra xét xử. Hai ngày trước, phiên xét xử 8 người sửa điểm thi ở Sơn La đã phải dừng do vắng 75 nhân chứng và người liên quan, sau chừng một tiếng làm thủ tục.

Tại vụ án gian lận điểm thi tại Hòa Bình, cũng tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, ngày 13/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bổ sung tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, bên cạnh tội danh ban đầu Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.