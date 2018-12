Ép con gái người tình cùng tự thiêu trong tiếng gào khóc của người mẹ

Tiếng hét xé màn đêm của bé gái bị ép cùng tự thiêu / Nghi án người đàn ông bắt cóc, thiêu chết con của tình nhân

Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất thủ tục đình chỉ điều tra vụ bé gái chết cháy cùng người đàn ông trong nhà nghỉ An Phú Quý tại thị trấn Nam Đàn.

Trao đổi với VnExpress, đại diện cơ quan điều tra cho hay nạn nhân Nguyễn Văn Hiếu (38 tuổi, trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) được xác định là người trực tiếp dùng xăng gây hỏa hoạn tại căn phòng tầng 2. Anh ta ép bé gái 6 tuổi, con của người tình, phải tự thiêu cùng.

Nhà nghỉ 4 tầng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hải Bình.

Hiếu có vợ và hai con học cấp 2. Sau thời gian làm việc ở nước ngoài, năm 2015 Hiếu về quê ly hôn. Từ đây, người đàn ông này bắt đầu cuộc sống buông thả, tâm trạng luôn chán chường.

Khoảng 4 tháng trước, Hiếu quen và quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thành, đang ly thân với chồng, có con gái 6 tuổi. Hiếu nhiều lần đề xuất làm đám cưới nhưng đều bị người tình từ chối khiến tình cảm rạn nứt.

Chiều 29/2, Hiếu tới trường đón con gái của chị Thành đưa tới thành phố Vinh rồi gọi điện thoại cho người tình thông báo địa điểm đang "giữ con tin", yêu cầu phải bán hết tài sản để đi theo mình.

0h41 ngày 1/3 chị Thành cùng một số người đi taxi tới gần nhà nghỉ An Phú Quý. Từ tầng 2, Hiếu được cho là thấy chị Thành không đi một mình như yêu cầu của mình nên gọi điện thoại đe dọa. Sau khi tắt máy, mặc người tình gào khóc ở dưới van xin tha cho con mình, anh đổ chai xăng khoảng 1.5 lít châm lửa trong căn phòng đóng kín cửa.

"Thời điểm gây án, Hiếu được nhận định như rơi vào trạng thái điên cuồng, bất cần đời", một cán bộ điều tra nói và cho hay Hiếu không nghiện ma túy, chưa tiền án.

Căn phòng Hiếu ép bé gái 6 tuổi cùng tự thiêu. Ảnh: Hải Bình.

Điều tra của cảnh sát cũng xác định, thời điểm Hiếu đón cháu bé 6 tuổi đưa vào nhà nghỉ đến lúc gây ra vụ hỏa hoạn, đứa trẻ không bị khống chế, đánh đập hay hoảng loạn. Trước đó, Hiếu từng nhiều lần đón bé ở trường, đưa đi chơi.

Gần 1h sáng 1/3 sau tiếng hét thất thanh phát ra từ căn phòng rực lửa ở nhà nghỉ An Phú Quý, hàng chục người dân tỉnh giấc lao vào dập lửa. Sau 20 phút, hỏa hoạn được khống chế, trong phòng có thi thể Hiếu và đứa trẻ 6 tuổi.

Hải Bình