Em trai Nguyễn Thái Luyện Alibaba bị cáo buộc rửa tiền

Quyết định này được Công an TP HCM tống đạt sau nhiều ngày tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Lực để làm rõ các dấu hiệu tẩu tán tiền lừa đảo cho anh ruột, theo Điều 324 BLHS năm 2015.

Lực là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali - công ty con của Alibaba.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực thành lập 23 công ty thành viên lên đến hơn 2.600 nhân viên, thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. Tất cả các khu đất đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép làm dự án. Tuy nhiên, anh em Luyện vẫn vẽ 40 dự án "ma", quảng cáo rầm rộ là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng.

Trong đó, Nguyễn Thái Lực đứng tên giấy tờ đăng ký thành lập công ty theo yêu cầu của Luyện; đại diện ký hợp đồng hợp tác với khách hàng theo từng dự án, để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền thổ cư. Ngoài ra, Lực còn nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại các tỉnh và quận Thủ Đức (TP HCM)...

Anh ta cũng đứng tên tài khoản nhận tiền của khách, hoặc tiền nhân viên Công ty Alibaba chuyển vào theo lệnh của Luyện; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống. "Theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba), Lực chuyển và nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền, dù biết rõ đây là tiền do Luyện và Lĩnh lừa đảo chiếm đoạt từ khách hàng", cơ quan điều tra cáo buộc.

Theo cơ quan điều tra, anh em Luyện đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp. Tính đến ngày 30/6 Công ty Alibaba đã ký hợp đồng với hơn 6.700 người, thu được 2.500 tỷ đồng.

Khám xét Công ty Alibaba và các công ty thành viên, lực lượng chức năng phải dùng 5 ôtô tải để đưa các tài liệu, tang chứng, vật chứng, liên quan đến hành vi sai phạm của anh em Luyện về cơ quan điều tra. Trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Hiện, Công an TP HCM tiếp tục triệu tập, phong toả hàng loạt tài khoản của nhiều người có dấu hiệu tẩu tán tài sản cho anh em Luyện.

Tội Rửa tiền:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù 1-5 năm:

a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có, hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có.



b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có, hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có, vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác.



c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có, hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có, hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó.



d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.



2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 5-10 năm tù: có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 2 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng; thu lợi bất chính từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng; tái phạm nguy hiểm.



3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 10-15 năm: tiền, tài sản phạm tội trị giá 500 triệu đồng trở lên; thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên; gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.



4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.



5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.