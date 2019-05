Dựng chuyện tình trắc trở để lừa bác dâu

Mến kể với bà Lương bị bạn thân xen vào chuyện tình cảm cùng các màn bi kịch để lừa hàng trăm triệu đồng.

TAND Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của Lê Thị Mến (23 tuổi, quê Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có bác dâu tên Lương sống tại Hà Nội, năm 2016 Mến lên thủ đô tìm việc và ở nhờ tại đây. Thời gian ở với bác, cô ta được tạo điều kiện nuôi ăn, trả công vì giúp bán các mặt hàng nhựa qua mạng Internet.

Được bác dâu tin tưởng, Mến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Bị cáo nói dối với bà Lương đã quen An - người đàn ông làm ở TAND quận Cầu Giấy, là khách đến mua hàng, muốn tìm hiểu cô.

Tin lời Mến, người bác động viên cháu gái cho An cơ hội để hai bên tìm hiểu, yêu đương.

Mến tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19/4.

Thấy bác dễ tin, Mến kể chuyện tình đang bị người bạn học tên Uyên xen vào, cô này có thai với An. Nghe Mến kể, người bác dâu bị cuốn theo chuyện tình tay ba giống như trên phim ảnh nên tỏ ra thông cảm.

Lấy lý do cần tiền đưa cho bạn trai đi kiểm tra ADN đứa con của tình địch, Mến lừa được bác dâu 7 triệu đồng. Cô ta sau đó giả danh là bạn của An, đang làm việc tại Công an quận Cầu Giấy, muốn giúp An khởi kiện Uyên về tội vu khống. Cô ta hỏi vay tiền của bác để lo vụ kiện, thực tế nhằm chiếm đoạt.

Với việc dựng chuyện tình trắc trở và những nhân vật "ảo", từ tháng 10/2016 đến tháng 8/2017, Mến lừa đảo, chiếm đoạt của bà Lương 327 triệu đồng.

Với hành vi trên, Mến bị TAND quận Hoàng Mai tuyên phạt tám năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên phúc thẩm ngày 19/4, Mến thành khẩn nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa chấp nhận kháng cáo của cô ta, tuyên còn bảy năm sáu tháng tù.