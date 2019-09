Điều tra tội đưa hối lộ trong các vụ án gian lận điểm thi

Các cơ quan trung ương sẽ điều tra hành vi đưa - nhận hối lộ trong gian lận thi cử ở Hà Giang, Hoà Bình, Sơn La.

Chiều 12/9, trả lời đại biểu Quốc hội về quá trình xử lý các vụ án liên quan gian lận thi cử tại ba tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Hà Giang, VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, do địa phương "lúng túng không làm được", Bộ Công an và VKSND Tối cao thống nhất sẽ rút hồ sơ lên trung ương. Thời gian tới, nhà chức trách sẽ khởi tố 7 người về tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Theo ông Trí, qua trao đổi Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình cũng nói rằng những người liên quan gian lận thi cử phải xử lý về hai tội trên vì có yếu tố nhận tiền. Việc truy tố họ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ như hiện nay là không chính xác.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Trước đó, trình bày thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, các vụ án liên quan đến tiêu cực trong tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 dù đã xử lý trách nhiệm của một số cá nhân trực tiếp sửa điểm nhưng cử tri vẫn đề nghị làm rõ trách nhiệm của những phụ huynh can thiệp làm sai lệch kết quả thi.

Ông Phan Thanh Bình (Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng) nêu quan điểm "chưa vừa lòng" với việc xử lý các cá nhân trên. Theo ông, trong các vụ án gian lận thi cử đều có người hối lộ, người nhận hối lộ để can thiệp điểm thi và người thụ hưởng thành quả từ hành vi sai phạm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng mới xử lý những người có trách nhiệm làm sai, chưa làm rõ được việc đưa tiền.

Theo báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Công an, tại ba vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình, Sơn La, Hà Giang, cơ quan chức năng đã khởi tố 20 bị can liên quan; làm rõ 214 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi năm 2018. Trong số này Hoà Bình có 63 em được nâng điểm, Hà Giang 107 và Sơn La 44.

Trong tháng 9, TAND tỉnh Sơn La, Hà Giang dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử các vụ án gian lận điểm thi xảy ra tại địa phương. Trong bị can có cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng công an được giao bảo vệ điểm thi. Theo cơ quan điều ra, hành vi nhận tiền, thoả thuận sẽ nhận tiền để sửa nâng điểm cho thí sinh của các bị can có dấu hiệu của tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Tuy nhiên, ngoài lời khai của các bị can và số tiền đã nộp cho cơ quan điều tra, không có tài liệu nào khác để chứng minh. Vì thế, cơ quan điều tra địa phương không xử lý về tội này.