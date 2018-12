Đêm bắn chết chủ tiệm vàng của trung tá Campuchia

3 khẩu súng và 500 viên đạn trong nhà trung tá Campuchia / Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng ở miền Tây

Ngày 18/7, trung tá Lay Buôn Thi (phó Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, Campuchia) - người bắn chết chủ tiệm vàng và trọng thương một người khác ở huyện Tịnh Biên - đã được dẫn giải về Công an tỉnh An Giang để tiếp tục xử lý. Cơ quan chức năng cũng đã thông báo vụ việc cho Công an tỉnh Tà Keo, Công an quận Kiri Vong (Campuchia) để phối hợp điều tra.

Nơi trung tá Lai Buôn Thi bắn chết anh Được và trọng thương Quang. Ảnh: Cửu Long

Theo cơ quan điều tra, trung tá Thi làm việc tại Campuchia nhưng lấy vợ Việt Nam, có hai con gái lớn. Hai vợ chồng ông về huyện Tịnh Biên xây nhà ở hơn chục năm nay. Ngoài buôn bá xăng dầu, vợ ông - bà Hoàng Yến Phụng (52 tuổi) - còn kinh doanh thêm vật tư nông nghiệp. Do công việc nên hai vợ chồng ông ít ở chung, dù trung tá Thi thường xuyên về Việt Nam.

Cách nay 3 tháng, trung tá Thi đến huyện Tri Tôn có việc và bị nhiều người chặn đường đánh chấn thương sọ não. Công an tỉnh An Giang sau đó đã khởi tố, bắt giam 4 người.

Chiều 16/7, trung tá Thi lái ôtô bán tải chở người bạn đến nơi vợ đang kinh doanh định nhậu. Nhưng bà phụng không đồng ý nên sau đó ông bỏ về quán Hương Xưa ở gần nhà. Trung tá Thi nhậu tại căn chòi cùng 5 người bạn Việt Nam, trong đó có 3 cán bộ quản lý thị trường của tỉnh An Giang.

Đã tỉnh táo sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật lấy viên đạn ở cổ, anh Phạm Văn Quang (34 tuổi) cho biết, khoảng 20h, khi thấy trung tá Thi ngồi chòi đối diện, anh đã cầm ly bia qua mời bia xã giao. Qua câu chuyện, ông Thi biết anh có nhiều đàn em ở huyện Tri Tôn - nơi tay trung tá từng bị đánh trọng thương.

"Ông ta nghi ngờ đàn em của tôi ra tay đánh nên hai bên cãi vã", anh Quang kể và cho biết từng qua cửa khẩu Tham Đưng, huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo làm thuê cho vợ của trung tá Thi nên hai người quen nhau.

Sau khi cự cãi, Quang bỏ về bàn của mình và kể lại cho mọi người nghe. Lúc này, anh Lê Văn Được (38 tuổi, chủ tiệm vàng ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) lên tiếng: "Ông Campuchia để anh lo". Hai bên sau đó tiếp tục lớn tiếng, trung tá Thi được mọi người trong bàn dàn xếp đưa về nhà, đối diện quán nhậu.

10 phút sau, ông ta trở lại quán, đi đến bàn của Quang và Được. Tay trái ông rút khẩu súng K59, tay phải kẹp cổ anh Quang, nói: "Quang! Mày mới nói gì tao?", rồi bắn vào mặt anh này. Thấy vậy, Được đứng dậy căn ngăn thì bị ông ta bắn tiếp hai phát vào đầu và bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, hung thủ bỏ về nhà cố thủ.

"Cũng may tôi đã vùng vẫy nên viên đạn bay sượt đầu, ghim vào cổ. Anh Hai (chủ tiệm vàng) chỉ vì muốn cứu tôi, lao vào can cũng bị bắn hai phát, chết oan", anh Quang lí nhí vì bị rách lưỡi và trong miệng bị nhiều vết thương.

Anh Quang đã qua nguy kịch sau khi viên đạn (ảnh nhỏ) được lấy ra khỏi cổ. Ảnh: Hải Hiếu

Lai Sóc Huónh (26 tuổi, con gái lớn của ông Thi) cho biết, tối hôm đó, cô thấy ba đi bộ từ quán nhậu về nhà và hốt hoảng nói "vừa nổ súng bắn hai người". Ông còn cho biết, lý do là chỉ tự vệ vì có người ngồi bàn bên cạnh đến mời bia rồi kiếm chuyện. Đồng thời, những người trong bàn nhậu bên cạnh còn hé lộ việc ông bị đánh đến chấn thương sọ não mấy tháng trước, phải lên Sài Gòn nằm viện nhiều ngày. Trong lúc nóng giận, lại có rượu bia nên ông không kiềm chế được dẫn đến việc nổ súng.

"Ba nói không dám mở cửa vì sợ giang hồ tràn vào trả thù. Trong lúc say quá, ông chọn cách đóng cửa ở trong nhà ngủ chứ không có ý chống lại cơ quan chức năng", người con gái kể.

Đại tá Lý Kế Tùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang - cho biết, sau khi nhận được báo cáo việc trung tá Thi bắn chết người, ông đã chỉ đạo điều động Đội đặc nhiệm, Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp cùng công an tổ chức bao vây nhà; vận động nghi phạm ra đầu thú. Đồng thời, nhiều lực lượng tổ chức chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát chặt tại cửa khẩu, các đường mòn ra biên giới đề phòng trung tá Thi trốn sang Campuchia.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng được huy động bao quanh căn nhà 2 tầng kính cổng cao tường. "Vì ông ta say rượu lại có vũ khí nên lưc lượng làm nhiệm vụ được tổ chức cẩn thận, đề phòng khả ông ta manh động sẽ gây hậu quả lớn. Không biết ông ta có ngủ hay không nhưng chúng tôi tại từng vị trí phải căng mắt trắng đêm và rất căng thẳng. Rất may không có cuộc đấu súng diễn ra", một sĩ quan công an nói.

Sau khi gây án, trung tá Thi về cố thủ trong nhà 2 tầng, sáng sớm hôm sau ra đầu thú. Ảnh: Cửu Long

Theo người nhà, khi vụ việc xảy ra, trong nhà chỉ có ông Thi và con gái, bà Phụng đang ở chỗ cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Hay chuyện, bà chạy về, nhiều lần gọi điện vào vận động chồng nhưng ông không nghe máy, vì quá xỉn, ngủ say. "Tôi nói với lực lượng chức năng là chồng mình là dân làm việc, biết luật, không thể bỏ trốn đâu. Sáng sớm ông tỉnh rượu, tôi sẽ nói ra trình diện", bà Phụng kể.

5h30 ngày 17/7, sau hơn 9 giờ cố thủ trong nhà, trung tá Thi chủ động liên lạc với lực lượng làm nhiệm vụ bên ngoài xin đầu thú. Cổng rào của ngôi nhà được mở ra, xe cảnh sát lùi vào áp sát dẫn giải ông ta về Công an huyện Tịnh Biên. "Không khí ngột ngạt cả đêm được giải tỏa trước sự thở phào nhẹ nhõm của lực lượng và hàng trăm người dân hồi hộp theo dõi", đại tá Tùng nhớ lại.

Qua khám xét căn nhà của trung tá công an Campuchia, cảnh sát Việt Nam đã thu giữ 3 khẩu súng (K59, K54 và một khẩu bắn đạn bi) cùng 500 viên đạn các loại. Ngoài ra, tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng thu giữ 3 vỏ đạn.

Cửu Long - Hải Hiếu