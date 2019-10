Đạo chích lừa người bị mất trộm chó

Đà NẵngPhạm Đình Thế Mỹ và Trần Thanh Tùng ăn trộm chó cảnh rồi rao tin để chủ con vật đến chuộc với giá 5 triệu đồng.

Ngày 28/10, Mỹ và Tùng (cùng 18 tuổi) được Công an phường Hoà An bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ để điều tra hành vi trộm chó.

Theo kết quả xác minh, tối 7/10 sau khi chơi game và hết sạch tiền, Mỹ mượn xe máy chở Tùng đi uống cà phê và bàn cách trộm chó của một nhà dân trên đường Đinh Liệt (phường Hoà An).

Tùng sau đó ngồi trên xe cảnh giới để Mỹ đột nhập ăn trộm con chó cảnh màu trắng. Cả hai đưa con vật về giấu tại nhà Tùng.

Mỹ và Tùng lập Facebook ảo rao tin đã mua lại con chó từ nhóm trộm khác với giá 4,5 triệu đồng, giờ muốn liên lạc với chủ của con vật. Khi người mất chó liên hệ, Mỹ và Tùng ra giá chuộc 5 triệu đồng.

Một ngày sau, chủ chó đến nhà. Nhận ra thú cưng, người này đấm vào mặt Mỹ để giành lại con vật thì bị anh ta cầm dao và bình xịt hơi cay đánh trả. Hai bên sau đó bị công an triệu tập.