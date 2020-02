Đăng tin sai về Covid-19 để 'mua vui'

Hà TĩnhNguyễn Huy Long (29 tuổi) là người đầu tiên bị phạt tiền do đăng tin thất thiệt với nội dung “corona đã về đến Hà Tĩnh rồi. Toang rồi, tận thế”, ngày 21/2.

Long (ngoài cùng bên phải) làm việc với nhà chức trách. Ảnh: Gia Hân

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Tĩnh) cho biết, Long bị phạt do "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật", căn cứ điểm a, khoản 3, điều 64 Nghị định 174/2013.

Khoảng 23h ngày 16/2, Long viết lên Facebook cá nhân với nội dung: "corona đã về đến Hà Tĩnh rồi. Toang rồi, tận thế". Trong khi thực tế, Hà Tĩnh chưa có trường hợp nhiễm nCoV.

Làm việc với nhà chức trách, Long cho hay nghe thông tin có người từ Vĩnh Phúc về quê ở Hà Tĩnh và có biểu biện sốt co, bị cách ly nên viết để "cho vui" chứ không có mục đích gì khác.

Long là trường hợp đầu tiên ở Hà Tĩnh bị xử lý, còn Hà Nội tính đến hôm nay đã phạt tổng cộng 18 người với số tiền hơn 101 triệu đồng do đăng tải thông tin sai về dịch nCoV trên Facebook và Youtube.

Cơ quan công an đánh giá việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan dịch nCoV là hành vi đáng lên án, thiếu ý thức trách nhiệm. Khi cả nước đang gồng mình chống dịch thì nhiều người lại đăng tải thông tin sai để trục lợi và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Người dân nên cảnh giác, chọn lọc thông tin và không chia sẻ nội dung chưa được xác thực; khi phát hiện trường hợp tung tin đồn thất thiệt cần báo ngay cho nhà chức trách địa phương.