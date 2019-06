Đặc nhiệm truy đuổi trộm ở phố Tây Sài Gòn

Vừa phá khoá xe máy lấy trộm ở quận 1, gã đàn ông bị trinh sát hình sự ập đến khống chế, tên còn lại bỏ chạy nhưng không thoát.

Tổ cảnh sát đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) rạng sáng 1/6 tuần tra tại khu vực trung tâm, phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy nhiều vòng ở phố Tây, liên tục ngó nghiêng.

Hai nghi can trộm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Đến đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, chúng dừng lại trước người đàn ông đang ngủ trên lề đường, cạnh xe máy. Gã ngồi sau bước xuống, phá khoá cổ chiếc xe đẩy xuống đường định bỏ chạy thì trinh sát hình sự ập đến khống chế.

Tên còn lại vội phóng đi nhưng chỉ được một đoạn bị trinh sát khác vượt lên, đạp ngã vào lề. Đến lúc này chủ xe máy mới thức giấc, biết bị trộm.

Hai tên trộm khai tên Nguyễn Minh Thảo (33 tuổi) và Trương Minh Quang (35 tuổi).

Tang vật vụ trộm. Ảnh: Quốc Thắng.

Công tác tuần tra phòng chống tội phạm đường phố được lãnh đạo Công an quận 1 yêu cầu tăng cường thời gian qua. Lực lượng đặc nhiệm phối hợp trinh sát địa bàn, công an phường tuần tra 24/24 tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nhiều du khách. Hàng loạt nghi can cướp giật, trộm... đã bị bắt.

Quốc Thắng