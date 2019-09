Cựu Trưởng phòng An ninh chính trị Công an Hoà Bình bị bắt

Ông Khương Ngọc Chất, cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hoà Bình bị bắt hôm 14/9 về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quyết định bắt, khám xét với ông Khương Ngọc Chất (44 tuổi) được cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đưa ra sau quyết định khởi tố một ngày, nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hoà Bình.

Nhiều cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình bị khởi tố do nâng điểm cho thí sinh. Ảnh: Dương Tâm

Cùng tội danh với ông Chất, ngày 13/9, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố 6 bị can là giáo viên, lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hoà Bình.

Ngoài ra, bị can Đỗ Mạnh Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, cũng bị khởi tố bổ sung tội danh Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ Luật hình sự 2015. Bị can Hồ Chúc, giáo viên trường Trung học phổ thông Thanh Hà bị khởi tố về tội danh Đưa hối lộ,theo điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.