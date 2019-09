Cựu thượng úy công an gài bẫy ma túy

Hà NộiCựu thượng úy công an Nguyễn Thị Vững được thuê một tỷ đồng để làm bạn trai của Vân bị bắt vì ma túy.

Theo kết luận điều tra của Công an Hà Nội, bị can Vững (41 tuổi, cựu thượng úy công tác tại Bộ Công an) đã nhận trước 200 triệu đồng từ Nguyễn Thị Vân (37 tuổi). Ngày 17/10/2016, Vững hợp thức hóa "tiền công" một tỷ đồng bằng giấy thỏa thuận cho Vân vay tiền.

Trước đó một tháng, Vững nghe Vân than vãn đang có tranh chấp tài sản với người tình Nguyễn Văn Thiện. Vân muốn đẩy anh Thiện vào tù bằng cách bỏ ma túy vào ôtô, rồi báo công an đến bắt.

Cựu thượng úy Vững trong phiên đối chất ngày 10/4 tại TAND quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Ngày 21/10/2016, Vững nhận từ Vân mảnh giấy ghi thông tin, đặc điểm ôtô của anh Thiện. Sáng 28/10/2016, Vững đưa một số điện thoại, bảo Vân gọi thì người này sẽ mang ma túy đến.

Vững nói sẽ cho một người dụ anh Thiện ra khỏi nhà để thực hiện kế hoạch gài bẫy. Mọi việc thực hiện đúng theo kế hoạch. Thấy có người gọi điện thoại hỏi mua nhà, hẹn gặp ở khu vực quận Nam Từ Liêm, anh Thiện lái xe đến. Tới đường Lê Đức Thọ, anh bị cảnh sát cơ động dừng xe, thu một gói ma túy bên trong.

Anh Thiện bị tạm giữ nhưng được thả sau 6 ngày do cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi phạm tội. Khi được tự do, người đàn ông giàu có này tự thu thập chứng cứ, tố cáo Vân bỏ ma túy vào ôtô hại mình với sự giúp sức của cựu thượng úy Vững.

Trong kết luận điều tra ra đầu tháng 9, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đề nghị truy tố bị can Vững và Vân cùng hai tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (khoản 2, điều 249 Bộ luật Hình sự 2015) và Vu khống (khoản 2, điều 156). Vân bị xác định là chủ mưu, Vững là đồng phạm, giúp sức.

Nhà chức trách nhận định, bị can Vững vì động cơ vụ lợi, vì lợi ích cá nhân mà giúp sức tích cực cho Vân bỏ ma túy vào ôtô để vu khống cho anh. Công tác trong lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, rất am hiểu pháp luật, bà Vững biết rõ tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội nhưng vẫn làm.

Với tổ cảnh cơ động kiểm tra ôtô của anh Thiện, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ cơ sở kết luận việc làm này xuất phát từ tin báo của Vững. Tuy nhiên, việc Vững báo tin cho lực lượng công an là để thực hiện thỏa thuận với Vân.

Hiện, cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để kết luận ai là người cung cấp ma túy cho Vân để bị can này bỏ vào xe của anh Thiện.

Trước đó, trong phiên tòa xét xử Vân về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống, ngày 10/4, với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Vững phủ nhận việc Vân khai mình là chủ mưu, tính toán "đi nước bước". Bà nói: "Lời của bị cáo Vân là hoàn toàn bịa đặt".

TAND quận Nam Từ Liêm sau đó dừng xét xử, trả hồ sơ vì cho rằng việc cơ quan điều tra tách hồ sơ với bà Vững và nam thanh niên bỏ ma túy là không đúng quy định, làm ảnh hưởng việc xác định Vân là chủ mưu hay đồng phạm. Ngoài ra, các vật chứng đã giao gồm đĩa, băng, USB ghi âm cần phải giám định để xem có bị cắt ghép... hay không.

Sau phiên tòa Vân bị bắt tạm giam. Vụ án được chuyển lên Công an Hà Nội thụ lý. Ngày 13/5, bà Vững bị khởi tố, tạm giam.