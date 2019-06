Cựu thứ trưởng công an: Bán đất công sản lấy 294 tỷ đồng để trả nợ

Bị cáo Bùi Văn Thành khai lô đất 129 Pasteur (TP HCM) được bán theo chỉ đạo của cấp trên nhằm trả tiền xây trụ sở Bộ Công an.

Chiều 11/6, ngày thứ hai của phiên phúc thẩm mở tại TAND Cấp cao ở Hà Nội, cựu thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành (60 tuổi) giữ nguyên kháng cáo xin hưởng án treo. Tại phiên sơ thẩm, ông Thành bị TAND Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 điều 285, Bộ Luật hình sự 1999.

Nêu 5 lý do kháng cáo, ông Thành cho hay, thứ nhất, chủ trương bán lô nhà đất ở 129 Pasteur (TP HCM) được ông ký duyệt là theo phân công, chỉ đạo của cấp trên, căn cứ đề nghị của Tổng cục V (Tổng cục Tình báo).

Thứ hai, việc bán bất động sản này nhằm mục tiêu phát triển tiềm lực ngành và trả kinh phí xây dựng trụ sở Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng (Hà Nội), đã thực hiện xong. Thứ ba, thẩm định giá thuộc quyền của UBND TP HCM, ông chỉ gửi công văn đề nghị. Thứ tư, tài sản này Tổng cục IV đã báo cáo với ông, đưa ra khỏi sổ sách quản lý của Bộ Công an vì thế trách nhiệm của ông chỉ có giới hạn. Thứ 5, trong phiên tòa sơ thẩm HĐXX đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ nhưng ông muốn được xem xét thêm công lao đóng góp trong quá trình làm việc, gia đình liệt sĩ.

"Bị cáo thấy các tình tiết phạm tội của bị cáo phù hợp với việc cho hưởng án treo", ông Thành nói.

Cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành tại phiên phúc thẩm. Ảnh: N.A.

Cựu thứ trưởng khai vào thời điểm xử lý bán tài sản này, ông phụ trách hậu cần kỹ thuật, trong đó liên quan quản lý chỉ đạo hoạt động Tổng cục IV. Việc bán lô đất 129 Pasteur là theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương. Khi có văn bản của công ty Nova Bắc Nam 79 gửi Bộ Công an xin mua, bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục IV) ký văn bản trình Bộ trưởng. Bộ Công an phân công ông tiếp nhận.

"Khi nhận văn bản, tôi phê chủ trương được cấp trên đồng ý, đề nghị Tổng cục IV thực hiện theo chức năng", ông Thành nói. Theo ông, ngày 28/5/2015, Tổng cục IV có văn bản đưa lên và ông ký văn bản trình Thủ tướng. Nội dung yêu cầu xuất phát từ công tác thực hiện nghiệp vụ, kinh phí hoạt động của Bộ nợ đọng đã 5 năm.

Ông Thành khẳng định chỉ đạo Tổng cục IV thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng làn bán đúng quy định. Trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng bất động sản 129 Pasteur, ông không liên hệ, trao đổi gì với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"). Ông cũng không hưởng lợi gì từ việc chuyển nhượng này.

Tương tự, cựu thứ trưởng công an Trần Việt Tân chiều nay cũng giữ nguyên kháng cáo xin xem xét lại tội danh. Ông Tân Thừa nhận, trong quá trình giữ cương vị Thứ trưởng Công an (từ cuối năm 2011) đã ký 6 văn bản liên quan ba bất động sản, gồm: 16 Bạch Đằng (Đà Nẵng), 8 Nguyễn Trung Trực, 15 Thi Sách (TP HCM). Ông nhận có trách nhiệm với những sai phạm của cấp dưới cụ thể là Phan Hữu Tuấn (cựu phó tổng cục V), Nguyễn Hữu Bách (cựu phó Cục B61).

Theo hồ sơ, dự án 129 Pasteur gồm hơn 1.490 m2 nhà và 2.264 m2 đất do Tổng cục IV, Bộ Công an quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại. Ngày 30/4/2015, Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79) ký Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục IV Bộ Công an xin mua.

Ngày 28/5/2015, ông Thành báo cáo Thủ tướng cho phép chuyển nhượng cho Nova Bắc Nam 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an. Ngày 8/9/2015, Chính phủ đồng ý. Ngày 25/01/2016, Tổng cục IV Bộ Công an và Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng với giá hơn 294 tỷ đồng. Ngay hôm sau, Nova Bắc Nam 79 và Công ty CP Đầu tư Peak View ký Hợp đồng hứa mua, hứa bán với giá 300 tỷ đồng. Hai ngày sau, việc thanh toán hoàn tất.

Ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của Nhà, đất số 129 Pasteur tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 7/2/2018 là trên 517 tỷ đồng. Như vậy, số tiền Nhà nước bị thiệt hại là hơn 222 tỷ đồng.

Cựu thứ trưởng Trần Việt Tân. Ảnh: N.A.

Chiều 11/6, các luật sư đặt nhiều câu hỏi với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", cựu tình báo viên, chủ tịch công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, Nova Bắc Nam 79) xoay quanh việc chuyển nhượng, thuê 7 dự án "đất vàng" ở hai Đà Nẵng, TP HCM có tổng giá trị hơn 2.500 tỷ đồng, qua đó bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.160 tỷ đồng.

Với dự án nhà, đất số 8 đường Nguyễn Trung Trực và 15 Thi Sách tại TP HCM, Vũ cho rằng là bên đi mua, thuê nên không thể gây ra thiệt hại; nếu có trách nhiệm thuộc về bên bán, bên cho thuê.

Trong khi đó, theo hồ sơ, bên bán, cho thuê chính là UBND TP HCM. Khu nhà, đất ở số 8 Nguyễn Trung Trực rộng hơn 1.200 m2 đất, tổng trị giá 363 tỷ đồng.

Ngày 2/12/2009, Bộ Công an có Công văn do bị cáo Nguyễn Hữu Bách (cựu cục phó Cục B61 thuộc Tổng cục V, Bộ Công an) soạn thảo, bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu phó Tổng cục trưởng Tổng cục V) ký nháy trình lãnh đạo Bộ Công an ký với nội dung đề nghị UBND TP HCM tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được thay thế Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa tiếp tục thuê và sử dụng lô đất số 8 Nguyễn Trung Trực.

Ngày 15 và 18/12/2009, hai công ty trên thỏa thuận, thống nhất các khoản bồi thường, hỗ trợ để chuyển giao quyền thuê đất. Sau đó, hai công ty đề nghị TP HCM cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê đất để đầu tư xây dựng khu thương mại cao ốc, văn phòng, khách sạn, căn hộ phục vụ công tác đặc thù của Bộ Công an ở phía Nam.

Ngày 3/8/2011, Bộ Công an đề nghị UBND TP HCM cho phép Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê đất theo giá quy định của thành phố.

Ngày 16/11/2011, Bộ Công an tiếp tục báo cáo Thủ tướng về việc xử lý giá thuê đất. Ngày 15/2/2012, Chính phủ đánh giá việc xây dựng văn phòng làm việc tại số 8 Nguyễn Trung Trực của Công ty Bắc Nam 79 là trường hợp đặc thù, đồng ý UBND TP HCM thực hiện việc thu tiền thuê đất như đề nghị của Bộ Công an. Trường hợp công ty sử dụng khu đất trên cho mục đích kinh doanh bất động sản, tiền thuê đất sẽ theo quy định hiện hành.

Ngày 18/4/2012, Sở Tài chính TP HCM xác định đơn giá thuê đất là 577.000 đồng một m2 mỗi năm (ổn định trong 5 năm, đến ngày 22/6/2016). Ngày 28/5/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Bắc Nam 79 với mục đích sử dụng: Đất sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, lô đất được sử dụng làm trụ sở của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

Tại Kết luận định giá ngày 22/8/2018, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ở Trung ương, kết luận: Đơn giá thuê đất theo giá thị trường tại thời điểm ngày 18/4/2012 là 62 triệu đồng một m2 trong 50 năm. Căn cứ kết luận định giá này, Cục Thuế TP HCM xác định đơn giá thuê đất theo giá thị trường là 1,5 triệu đồng một m2 mỗi năm. Số tiền thuê đất phải nộp trong 5 năm là hơn 10 tỷ đồng.

Giá trị quyền sử dụng đất của Nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố vụ án ngày 7/2/2018 là: 363 tỷ đồng. Số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 6 tỷ đồng (tiền thuê đất phải nộp trừ đi 3,7 tỷ đồng tiền do Công ty Bắc Nam 79 thực nộp).

Bản án sơ thẩm do TAND Hà Nội tuyên ngày 30/1 phạt cựu thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 2, điều 285 Bộ luật Hình sự 1999). Cùng tội danh, cựu thứ trưởng Trần Việt Tân bị phạt 36 tháng tù. Vũ "Nhôm" bị tuyên phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với mức án 15 năm tù. Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách mỗi người bị phạt 5 năm tù. Năm người trên đều kháng cáo xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt hoặc xem xét lại toàn bộ nội dung của bản án sơ thẩm.

Bảo Hà