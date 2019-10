Cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La: 'Tôi bị ép cung'

Chiều 17/10, trả lời câu hỏi của luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh, bị cáo Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) cho rằng trong một số biên bản ghi lời khai, điều tra viên đã thể hiện không đúng nội dung ông trình bày. Vì thế trong biên bản hỏi cung, bản ghi lời khai và bản tự khai đã bị "vênh" nội dung dù trong cùng một buổi làm việc. Ông lấy ví dụ, sáng 23/7/2018, ông khai "nhờ xem điểm" nhưng điều tra viên tự ý ghi là "nhờ nâng điểm". Một số biên bản tự khai của ông cũng bị điều tra viên chép ra, sau đó "bắt ký".

Ngoài ra, ông Yến cho rằng một số bị cáo là cấp dưới đã khai sai sự thật tại tòa khi đổ trách nhiệm hết cho ông. Tự đánh giá với vai trò tổ trưởng xử lý bài thi trắc nghiệm, ông thấy đã làm hết nhiệm vụ.

"Xin cam đoan những gì mình khai trước toà là sự thật", ông Yến nói.

Ngược với những gì ông Yến vừa nói, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) cho biết tại kỳ thi THPT 2018, bà và các thành viên trong tổ trắc nghiệm đều được ông Yến "phân công nhiệm vụ".

Trước kỳ thi, bà Nga được ông Yến gọi vào phòng làm việc trao đổi việc nâng điểm bài thi trắc nghiệm. Bị cáo Nga sau đó muốn chỉnh sửa đáp án thành công phải có sự hỗ trợ của cán bộ công an làm nhiệm vụ bảo vệ. Ông Yến chấp nhận kế sách này.

Theo bị cáo Nga, bài thi sau khi được quét phải niêm phong lại ngay trước sự chứng kiến của các bên liên quan. Tuy nhiên, nhiều túi bài thi không được niêm phong ngay theo quy định để thuận tiện cho việc rút phiếu trả lời trắc nghiệm, sửa đáp án.

"Quy trình cắt, niêm phong túi bài thi là không đúng quy định. Ông Yến biết nhưng không có ý kiến", bị cáo Nga trình bày.

Bà Nga cho biết thêm, khi có thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lên Sơn La kiểm tra công tác thi, ông Yến lo sợ ảnh quét bài thi ban đầu có thể được phục hồi nên bảo tìm phần mềm xóa toàn bộ thùng rác trên máy tính. Trước khi xóa theo chỉ đạo của ông Yến, bà Nga sao chép dữ liệu bài thi ra 16 đĩa CD.

"Bị cáo nhận thấy vai trò của ông Yến trong vụ án này như thế nào?", VKS hỏi. Bà Nga nhỏ giọng nói: Toàn bộ tổ xử lý bài thi trắc nghiệm đều phải chịu sự chỉ đạo của ông Yến. Nếu như ông Yến thực hiện đúng quy trình, không làm ngơ thì bà và những người khác sẽ không thể lấy bài thi để sửa đáp án.

Được gọi lên trả lời sau đó, bị cáo Đặng Hữu Thuỷ (cựu hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu) nói "trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về cựu phó giám đốc Yến sau đó mới đến các thành viên". Nếu ông Yến làm nghiêm túc chắc chắn sai phạm không xảy ra.

Đối chất các lời khai này, ông Yến khẳng định chưa bao giờ đồng thuận cho cấp dưới rút bài, sửa điểm.

Về việc in sao dữ liệu sang đĩa CD theo lời khai của bị cáo Nga, ông có chỉ đạo bà Nga in dữ liệu để bảo quản, phòng trường hợp virut xâm nhập chứ không phải để đối phó với đoàn kiểm tra của Bộ.

Đại diện VKSND tỉnh Sơn La cho rằng 7 bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; riêng ông Yến "chống lại cáo trạng".

Ngày mai, phiên tòa sẽ bước sang ngày làm việc thứ 4.

Ngày 15-20/10, TAND tỉnh Sơn La xét xử 8 người bị cáo buộc "vì động cơ vụ lợi và lợi dụng chức vụ" đã cùng nhau nâng điểm cho 44 thí sinh trong các ngày từ 29/6 đến 3/7/2018.

Các bị cáo gồm: ông Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý.