Cựu giám đốc trung tâm ở TP HCM được miễn trách nhiệm hình sự

Ông Hoàng Lâm, 60 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3, từng bị cáo buộc tiếp tay buôn lậu nhiều tỷ đồng.

Ngày 1/8, ông Hoàng Lâm được VKSND Tối cao trao quyết định đình chỉ bị can, miễn trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Lâm bị khởi tố hơn 2 năm trước, tạm giam 155 ngày, do VKSND Tối cao xác định từ 4/6 đến 26/6/2014 đã lợi dụng chức vụ quyền hạn Giám đốc Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3 tại TP HCM cấp giấy xác nhận "đạt yêu cầu nhập khẩu" cho lô hàng của Công ty Bảo Trí khi không đủ điều kiện. Hành vi của ông Lâm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, là điều kiện để Công ty Bảo Trí nhập khẩu trái phép hàng hóa trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Ông Lâm (phải) cùng luật sư, sau khi nhận quyết định đình chỉ bị can. Ảnh: X.D.

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2013, Trần Minh Luận (47 tuổi) thuê người thành lập hàng loạt pháp nhân trong đó có Công ty Bảo Trí. Từ 2014 đến 2015, Luận cùng Nguyễn Thị Ngọc Hà (41 tuổi) và Nguyễn Văn Khiêm (53 tuổi) sử dụng pháp nhân Công ty Bảo Trí để buôn lậu hàng hóa là thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm... từ nước ngoài về Việt Nam. Trị giá lô hàng phạm pháp là 9,5 tỷ đồng.

Để việc buôn lậu được trót lọt, Luận kêu đồng phạm chi 180 triệu đồng cho Nguyễn Hoàng Sơn (hải quan cảng Cát Lái) thông quan hai lô hàng của công ty. Sơn sau đó phối hợp với đồng nghiệp Trần Văn Hùng xác nhận thông quan trái quy định.

Tuy nhiên, để được thông quan, Công ty Bảo Trí phải có giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu do Trung tâm đo lường chất lượng 3 cấp. Do hàng hóa là sản phẩm có ghi nhãn "không được bán tại Việt Nam" nên công ty phải liên hệ Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế để bổ sung loại sản phẩm và nhãn mới vào bản thông tin chi tiết sản phẩm.

Hai tháng sau chưa được cấp giấy nên Luân đến Trung tâm 3 gặp Trần Thị Hà Chi (vợ giám đốc Hoàng Lâm) nhờ giúp. Dù biết rõ sản phẩm chưa đủ điều kiện nhập khẩu, Cục an toàn thực phẩm chưa có ý kiến chỉ đạo nhưng ông Lâm vẫn ký giấy xác nhận "đạt yêu cầu nhập khẩu" cho hai lô hàng được thông quan.

Các bị cáo trong vụ buôn lậu tại tòa hồi tháng 4. Ảnh: Hải Duyên.

Đại diện VKSND Tối cao, ông Nguyễn Văn Thuận cho biết, vụ án nhiều lần bị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau khi cơ quan điều tra làm việc với Bộ Y tế thì xác định bị can Hoàng Lâm phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, đến thời điểm truy tố bị can, chính sách pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đã có sự thay đổi. Hành vi vi phạm của ông Lâm ở mức độ hạn chế, không vụ lợi, bị can có nhân thân tốt...

Từ đó, VKSND Tối cao áp dụng luật mới, xác định hành vi của ông Lâm "không còn nguy hiểm cho xã hội", miễn truy cứu trách hình sự đối với bị can.

Liên quan vụ án, Luận, Hà và Kiêm bị truy tố về tội Buôn lậu; Đưa hối lộ; Nguyễn Hoàng Sơn bị truy tố về tội Nhận hối lộ; Trần Văn Hùng bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hồi tháng 4, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, do lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn nên HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hải Duyên