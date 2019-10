Cựu chủ tịch Petroland bị bắt

TP HCMÔng Bùi Minh Chính, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) bị bắt vì liên quan việc chuyển nhượng đất gây thiệt hại 100 tỷ.

Ông Chính 58 tuổi, ngụ quận 1, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 365 BLHS 2015, thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng Bộ Công an) cho biết chiều 2/10.

Liên quan đến vụ án, một số người khác cũng bị bắt tạm giam nhưng danh tính chưa được công bố.

Ông Bùi Minh Chính. Ảnh: Petrotimes.

Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, bước đầu cơ quan điều tra xác định những người này có hành vi môi giới, ký chuyển nhượng đất ở TP HCM gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

Trong đó, từ năm 2012 đến 2018, ông Chính đã ký hàng chục hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của tòa nhà Petroland Tower trên đường Tân Trào, quận 7. Nhiều hợp đồng được ưu đãi miễn phí tiền điện, chỗ đậu xe... là nguyên nhân dẫn đến tình trạng Petroland thua lỗ.

Hồi tháng 10/2018, đại diện Petroland đã bàn giao nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến sai phạm của ông Bùi Minh Chính và những người liên quan cho Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an làm rõ hành vi sai phạm.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.