Cựu chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông che giấu đường dây đánh bạc

Phú ThọÔng Đặng Anh Tuấn (cựu chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông) đã đề xuất Bộ trưởng dừng kiểm tra đường dây đánh bạc qua mạng dù phát hiện sai phạm.

Ngày 25/11, ông Đặng Anh Tuấn sẽ bị xét xử tại TAND tỉnh Phú Thọ về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan vụ án, ông Trương Minh Tuấn (cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) bị triệu tập đến toà với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Ông Đặng Anh Tuấn bị truy tố ở khung hình phạt có mức án từ cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến 5 năm. VKSND Phú Thọ cho biết ông Đặng Anh Tuấn không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Ông được hưởng tình tiết giảm nhẹ do có thành tích xuất sắc trong công tác; được Thủ tướng và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông tặng thưởng nhiều bằng khen; bố mẹ được tặng nhiều huân, huy chương.

Cựu chánh thanh tra Đặng Anh Tuấn. Ảnh: Báo Thanh tra.

Theo cáo trạng, tháng 10/2016, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện 14 game trên mạng Internet hoạt động có dấu hiệu cờ bạc nên lập đoàn kiểm tra. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký quyết định lập đoàn với 5 thành viên.

Quá trình kiểm tra, đoàn có ba báo cáo xác định nhiều cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng nguồn tài nguyên Internet để vận hành trò chơi điện tử có yếu tố cờ bạc. Trong số này có game RikVip.com liên quan Công ty VTC Online đã bị chuyển qua cơ quan công an xử lý từ tháng 9/2016 song vẫn hoạt động dưới tên miền Tip.Club.

Ba báo cáo xác định rõ các cá nhân, tổ chức vi phạm và đề xuất biện pháp giải quyết, được gửi đến Chánh thanh tra Đặng Anh Tuấn và Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.

Không phải thành viên đoàn kiểm tra nhưng với tư cách Chánh thanh tra, ông Đặng Anh Tuấn nhận được ba bản báo cáo và biết rõ về các vi phạm nhưng không có ý kiến hay đề xuất Bộ trưởng xử lý.

Trong báo cáo số hai, đoàn kiểm tra nêu game bài Tip.Club vẫn hoạt động mạnh, thậm chí quảng cáo rầm rộ, công khai bán thẻ nạp tiền cho game trên trang thông tin điện tử. Game này do Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao phát triển, có sự liên kết và được điều hành bởi một số cán bộ tại Cục C50 (Bộ Công an). Báo cáo số ba nêu rõ một số trò chơi vẫn hoạt động bằng cách thay đổi tên. Đoàn thanh tra đề xuất chuyển sang cơ quan công an, xử lý các sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng có dấu hiệu hình sự.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Đặng Anh Tuấn không chỉ đạo mà còn nhiều lần nhắn tin yêu cầu người lập báo cáo ghi thêm đề xuất "dừng đoàn kiểm tra".

Khi người lập báo cáo số ba không nghe theo, ông Đặng Anh Tuấn tiếp tục chỉ đạo cấp dưới soạn phiếu trình đề xuất Bộ trưởng dừng đoàn kiểm tra. Ông Đặng Anh Tuấn đưa ra những lý do không đúng thực tế như bản báo cáo số ba chỉ là "tổng kết", đoàn kiểm tra đã hoàn thành nhiệm vụ... Từ đề xuất trên, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đồng ý dừng đoàn kiểm tra khi các trò chơi trên mạng và các hành vi liên quan chưa được xử lý.

Cáo trạng xác định, hành vi của ông Đặng Anh Tuấn là cố ý làm trái công vụ, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng internet vận hành game đánh bạc trong thời gian dài. Trong số này có game đánh bạc Tip.Club quy tụ số lượng người và số tiền tham gia đánh bạc rất lớn. Những người liên quan vận hành game bài này như Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đã bị cơ quan công tố tỉnh Phú Thọ xử lý.

Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ảnh: Giang Huy.

VKSND tỉnh Phú Thọ đánh giá trưởng đoàn kiểm tra và 4 thành viên đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với ông Trương Minh Tuấn, cơ quan công tố xác định ông được đoàn kiểm tra báo cáo và biết rõ đã phát hiện một số cá nhân, tổ chức đang vận hành game bài cờ bạc. Tuy nhiên, ông không chỉ đạo để ngăn chặn hoặc xử lý triệt để với cá nhân, tổ chức vi phạm. Khi nghe ông Đặng Anh Tuấn báo cáo đề xuất, ông Trương Minh Tuấn đã thiếu kiểm tra, xem xét nên đồng ý cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông Trương Minh Tuấn có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng song "chưa đảm bảo yếu tố khách quan (gây hậu quả nghiêm trọng về vật chất)" nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý theo đúng quy định.