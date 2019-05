Cục An ninh mạng: Video 'độc hại' dễ tìm song khó gỡ hết

Nhà chức trách cho rằng thế hệ trẻ đang bị tác động tiêu cực từ thông tin bạo lực, kích động, lệch chuẩn tràn ngập trên không gian mạng.

Tại Hội thảo quốc tế về an ninh mạng, ngày 17/4, đại tá Đỗ Anh Tuấn (Cục phó An ninh mạng, điều tra tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an), cho biết năm 2018 Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia có nhiều người sử dụng mạng Internet nhiều nhất thế giới. Tốc độ phát triển này đã kéo theo nhiều hệ luỵ, tác động tiêu cực về mặt xã hội, khiến các cơ quan chức năng chưa thể ngăn chặn triệt để.

Theo đại tá Tuấn, người dùng mạng, điển hình là thế hệ trẻ đang bị tác động tiêu cực từ thông tin bạo lực, kích động, lệch chuẩn đạo đức xã hội đang tràn ngập trên không gian mạng. Chẳng hạn, thời gian vừa qua hình ảnh phản cảm, phát ngôn tục tĩu của Ngô Bá Khá (Khá "Bảnh"), "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền... được đưa lên mạng đã thu hút hàng triệu lượt theo dõi, chủ yếu là giới trẻ, học sinh.

"Hình ảnh trên mạng của các nhân vật này đã ảnh hưởng xấu đến nhận thức về giá trị cuộc sống của một số bạn trẻ. Có học sinh coi như thần tượng hay đi xe hàng trăm km đến chỉ để được chụp ảnh cùng", đại tá Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục An ninh mạng, điều tra tội phạm công nghệ cao cho rằng để hạn chế tác động đến học sinh, các cơ quan chức năng phải đồng hành để ngăn chặn những video có nội dung xấu, độc hại đang lan truyền trên mạng.

Khá "Bảnh" trước khi bị bắt.

Theo ông Tuấn, Bộ Công an đang chỉ đạo triệt phá mạnh các hoạt động cá độ bóng đá, trao đổi vũ khí qua mạng... Hiện "khoảng 30 nhà mạng với hàng trăm trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài đang tổ chức đánh bạc, cá độ tại Việt Nam" với nhiều hình thức. Ước tính hàng triệu USD chảy ra nước ngoài qua việc đánh bạc này, riêng đợt World Cup 2018 có vụ bị phát hiện với số tiền giao dịch ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.

Về việc đưa tin giả lên mạng, đại tá Tuấn cho rằng đây là thách thức lớn với các nhà quản lý vì hiện nay việc lan truyền tin tức xấu, giả mạo đa phần mang tính cá nhân với dụng ý lôi kéo sự chú ý, gây hoang mang tâm lý của người khác. "Từng có thông tin giả mạo đưa lên mạng đã làm một số công ty, cửa hàng, doanh nghiệp điêu đứng, sập tiệm", ông Tuấn nói.

Đại diện Cục An ninh mạng, điều tra tội phạm công nghệ cao đánh giá văn hóa phẩm có nội dung đồi truỵ, tình trạng môi giới mại dâm xuất hiện tràn lan trên mạng đang là vấn đề "rất nghiêm trọng". "Ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy nó nhưng để gỡ bỏ hết lại rất khó", đại tá Tuấn chia sẻ.

Đề xuất các giải pháp để ngăn chặn được thông tin xấu độc trên không gian mạng, Cục cho rằng cần phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chính sách, đặc biệt cụ thể hóa Luật An ninh mạng và đưa quy định về xử lý vào thực tiễn. Bên cạnh đó, người dân nên tự trang bị các kiến thức về sử dụng mạng; đặc biệt phải nghiên cứu, tìm hiểu về trách nhiệm đăng tải thông tin của mình trên không gian mạng để không vi phạm.

