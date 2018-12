Cú siết cổ đoạt mạng người tình của trưởng công an xã

Nghi phạm phi tang xác nữ giáo viên là trưởng công an xã / Thi thể cô giáo mầm non trong bao tải, vứt gần bãi rác

Ngày 17/11, đại tá Lê Trung Hiếu (người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết cơ quan điều tra đang chờ hoàn tất thủ tục khai trừ Đảng với Phạm Văn Thông (44 tuổi, bị tạm đình chỉ chức trưởng công an xã) để khởi tố nghi can này về hành vi giết người.

Đại tá Phạm Văn Thường, Trưởng công an huyện Lang Chánh thông tin, trong quá trình xét hỏi, ông Thông khai nhiều năm nay quan hệ tình cảm với nạn nhân Lê Thị Tấm (42 tuổi, giáo viên trường Mầm non xã Tam Văn) dù cả hai đã có gia đình. Vợ Thông đang đi xuất khẩu lao động.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo lời khai, tối 10/11, nghi can chở người tình đi mua xe máy mới nhưng không mua được. Trên đường quay về, hai người to tiếng do ông ta bị nghi có bạn gái mới. Khi dừng xe tâm sự ở đoạn đường vắng, bị cắn mạnh vào người do ghen, ông Thông túm chiếc khăn voan của tình nhân và siết cổ cô này.

“Hai người giằng co khoảng vài phút thì Tấm tắt thở”, nghi can khai tại cơ quan điều tra, nói không chủ ý giết người tình song đã nhỡ tay.

Ông Thông sau đó hoảng sợ kéo xác vào lề đường, chạy về nhà lấy một bao tải lớn quay trở lại nhét vào rồi kéo ra bãi rác phi tang.

Ngày 14/11, thi thể cô Tấm được người dân phát hiện. "Khi bị cáo buộc là thủ phạm, lúc đầu ông Thông vòng vo tìm cách chối. Tuy nhiên, khi được các điều tra viên động viên, ông ta đã thành khẩn khai báo", lãnh đạo Công an huyện Lang Chánh cho hay.

Hơn 6 năm qua, ông Thông làm Trưởng công an xã Đồng Lương, là ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã Đồng Lương nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Thông.

Lê Hoàng

