Cụ ông ở Sài Gòn đòi bệnh viện bồi thường 1,3 tỷ sau mổ mắt

Mắt mờ hơn, nhìn mọi vật chao đảo sau khi mổ cườm và mộng thịt, ông Thiện khởi kiện bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Thiện (79 tuổi) sống tại quận Phú Nhuận, TP HCM. Đầu tháng 12/2014, ông đến Bệnh viện mắt kỹ thuật cao Phương Nam (quận 10) khám. Bác sĩ xác định ông phải mổ cườm khô trên mắt trái và mộng thịt. Sau khi làm các thủ tục đủ điều kiện, ngày 13/12/2014 ông được mổ.

Sau phẫu thuật, cụ ông cho rằng mắt mờ hơn trước. Khi ngước nhìn lên và sang trái, ông thấy hai hình chao đảo khiến ông muốn ngã (hiện tượng song thị) gây khó khăn cho việc làm ăn và sinh hoạt. Trong những lần tái khám theo yêu cầu, ông đều thông báo tình trạng này cho bác sĩ.

Cụ ông khiếu nại, cho rằng bệnh viên mổ sai quy trình ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ông. Do bệnh viện phủ nhận sai sót, tháng 4/2015 ông khởi kiện ra TAND quận 10 yêu cầu bồi thường chi phí khám chữa bệnh, tiền mất thu nhập, tổn thất tinh thần... tổng cộng 1,3 tỷ đồng.

Ông Thiện tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Phía bệnh viện cho rằng đã làm đúng quy trình, khi mổ không xảy ra biến cố, thị lực của ông Thiện tăng từ 1/10 lên 2/10. Ông Thiện nói mắt trái bị song thị là không đúng vì vẫn chạy xe máy, tự mình viết các đơn từ khiếu nại, chữ viết ngay hàng thẳng lối, rõ ràng.

Theo bị đơn, hiện tượng song thị có thể có từ trước, do ông Thiện bị đục thủy tinh thể nên không biết. Sau mổ mắt sáng lên, ông mới phát hiện. Bệnh viện không đồng ý với yêu cầu bồi thường nhưng sẵn sàng khám, chữa trị miễn phí cho ông.

Quá trình giải quyết vụ án, tòa trưng cầu giám định để xác định thiệt hại của ông Thiện. Kết luận năm 2015 của Viện pháp y quốc gia tại TP HCM cho thấy mắt trái của ông nhìn chao đảo là do bệnh lý. Năm 2016 Viện này đính chính kết luận xác định mắt trái của ông bị song thị do loạn thị, sẹo giác mạc là bệnh lý.

Do kết luận này không rõ ràng nên tòa tiếp tục yêu cầu Sở Y tế giám định y khoa kết luận về quy trình mổ mắt cho ông Thiện. Hội đồng chuyên môn Sở Y tế năm 2018 xác định, quy trình tiếp nhận chuẩn đoán điều trị cho ông Thiện trong phẫu thuật mộng thịt chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế. Một trong các biến chứng của phẫu thuật mộng thịt là dính mi cầu hoặc dính cơ, đứt cơ từ đó có thể gây ra song thị. Để có căn cứ xác định, Sở kiến nghị ông Thiện cần đến khám và đánh giá tại Bệnh viện Mắt TP HCM.

Xử sơ thẩm cuối năm ngoái, TAND quận 10 cho rằng không có cơ sở xác định ông Thiện bị song thị sau mổ nên bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, ghi nhận sự tự nguyện của bệnh viện về việc khám và chữa trị miễn phí cho ông.

Không chấp nhận phán quyết này, ông Thiện kháng cáo hủy toàn bộ bản án. Ông cho rằng đã làm theo sự tư vấn, hướng dẫn của phía bệnh viện, nhưng bệnh viện đã mổ sai quy trình gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ông. Ông cũng làm đúng theo các quyết định trưng cầu giám định của tòa, kể cả khám ở Bệnh viện Mắt TP HCM (tuyến cao nhất) và kết quả thể hiện "mắt trái song thị do loạn thị, sẹo giác mạc". Trong khi đó, trước khi mổ bệnh án thể hiện ông không bị loạn thị. Do đó có đủ căn cứ xác định ông bị song thị là do lỗi phẫu thuật của Bệnh viện Phương Nam.

"Tòa sơ thẩm không đọc kỹ hồ sơ, cho là tôi không giám định và tiếp tục đề nghị đi khám ở Bệnh viện Mắt TP HCM", kháng cáo nêu. Cụ ông cũng cho là tòa vi phạm tố tụng về thời gian giải quyết vụ án (kéo dài hơn 4 năm), thời gian giám định cũng kéo dài dẫn đến không đảm bảo tính chính xác về tình trạng sức khỏe của ông. Quá trình xét xử tòa không triệu tập giám định viên để được giải thích về kết quả giám định.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 10/6, HĐXX phát hiện bút tích trong hồ sơ thể hiện Bệnh viện mắt kỹ thuật cao Phương Nam đã nhận kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế về trường hợp của ông Thiện nhưng không cung cung cấp cho tòa. Còn ông Thiện nói, Sở Y tế cung cấp kết luận này cho TAND quận 10 và bị đơn, song không cung cấp cho ông. Để có tài liệu này nộp cho tòa cấp phúc thẩm, ông phải làm thủ tục để trích lục lại.

Trả lời tòa, phía bệnh viện cho biết sẽ kiểm tra lại tài liệu này.

HĐXX hoãn phiên tòa, yêu cầu bệnh viện cung cấp kết luận của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế TP HCM về trường hợp của ông Thiện.

Hải Duyên