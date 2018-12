Cụ ông bị buộc trả 1,3 tỷ đồng phản bác bản án của tòa

Cụ ông 70 tuổi bị đòi lại 1,3 tỷ đồng đổi thưởng 'vé số độc đắc'

Ngay sau khi TAND TP Vũng Tàu tuyên buộc phải trả lại 1,35 tỷ đồng đổi thưởng tờ vé số đã nhận trước đó do được cho là "có sự nhầm lẫn", ông Nguyễn Bùi (70 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) đã làm đơn kháng cáo. Đơn của ông được tòa án thụ lý và có biên nhận thu tạm ứng án phí.

Ông Bùi và luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho rằng, bản án này là không công bằng, không chính xác vì chưa xem xét một cách toàn diện các chứng cứ mà đương sự cung cấp.

Theo nội dung vụ án, ngày 21/12/2014, ông Bùi mua tờ vé số của đài Tiền Giang có dãy số: TG 349721. Sau khi dò, ông Bùi phát hiện trúng giải độc đắc nên gọi cho vợ, con dò lại nhiều lần. Cụ ông gọi cho người tên Thắng (nhân viên tiệm vàng Kim Bình) để đổi vé.

Ông Bùi khóc nghẹn sau phiên xử. Ảnh: Xuân Thắng

Thắng đến tận nhà ông Bùi xem rồi cùng con trai ông Bùi cầm tờ vé số ra tiệm vé số Kế Đáo để kiểm tra vé thật hay giả. Không thấy có dấu hiệu gian lận chỉnh sửa, anh Thắng cùng con trai ông Bùi quay về tiệm vàng. Anh Thắng đưa tờ vé số cho chủ tiệm vàng là ông Bình xem rồi đưa 1,35 tỷ đồng (đã trừ thuế phí) cho nhân viên cùng anh Tâm đi về nhà ông Bùi giao tiền.

Sau khi giao tiền, anh Thắng đưa mặt sau tờ vé số để anh Tâm ghi số chứng minh nhân dân của cha mình rồi đưa ông Bùi ký tên. Gia đình ông Bùi đưa lại cho Thắng một số tiền để mua 5 cây vàng. Nhân viên tiệm vàng cầm tiền và tờ vé số về sau đó mang giao 5 lượng vàng cho ông Bùi.

Hôm sau, chủ tiệm vàng giao cho nhân viên mang tờ vé số đến Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang để đổi thì được thông báo vé số trên không trúng bất kỳ giải nào vì bị sai 2 chữ số. Số của giải đặc biệt là "349721" trong khi tờ vé số nhận của ông Bùi là "347921".

Nhân viên tiệm vàng Kim Bình báo lại với chủ về việc nhầm lẫn đồng thời đòi lại tiền nhưng ông Bùi không chấp nhận.

Chủ tiệm vàng đã tố cáo vụ việc lên Công an TP Vũng Tàu. Cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu vào cuộc điều tra và yêu cầu ông Bùi phải trả lại tiền cho chủ tiệm vàng nhưng cụ ông không đồng ý với cách giải quyết này vì cho rằng đây là vụ án dân sự. Công an TP Vũng Tàu sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho tòa cùng cấp giải quyết.

Ngày 8/7, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TP Vũng Tàu đã tuyên buộc ông Bùi phải trả lại 1,35 tỷ đồng đã nhận của ông Bình. Theo HĐXX, căn cứ vào kết quả điều tra, cả 7 tờ vé số trúng giải độc đắc của đài Tiền Giang khi đó đều đã có người nhận. Tờ vé số ông Bùi cung cấp có dãy số "347921" trong khi tờ vé số trúng giải độc đắc là "349721".

Luật sư Bùi Quốc Tuấn người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Bùi cho rằng bản án này còn nhiều điều khuất tất. Theo luật sư, quan hệ giao dịch ở đây được thiết lập bởi hai bên là ông Bùi và nhân viên Thắng. Vì vậy, quyền khởi kiện không phải là chủ tiệm vàng Lưu Tiến Bình. Ông Bình không có quyền khởi kiện đòi lại tài sản từ ông Bùi.

"Từ lúc giao tờ vé số cho nhân viên Thắng và lúc nhận tiền, ông Bùi đều giao dịch với nam nhân viên này chứ không hề biết ông Bình là ai. Cho đến ngày ra tòa, ông Bùi mới biết ông Bình là người kiện đòi", luật sư Tuấn cho hay. Đồng thời, theo ông, quan hệ trao đổi tờ vé số cũng như mua 5 cây vàng giữa ông Bùi và nhân viên Thắng là "quan hệ mua bán".

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2011, sau khi hợp đồng, giao dịch giữa hai bên đã hoàn thành, thiệt hại nếu có sau đó thì bên mua phải chịu. Người bán không phải chịu trách nhiệm nếu thiệt hại không do lỗi của bên bán.

"Thời điểm giao kết hợp đồng hai bên thực hiện công khai, ngay thẳng. Cả hai đều kiểm tra kỹ lưỡng và thừa nhận đối tượng của giao dịch là tờ vé số 349721 trúng giải đặc biệt. Việc tiệm vàng bỏ tiền ra mua tờ vé số độc đắc này để lấy hoa hồng là tự nguyện, gia đình ông Bùi không ép, lừa gạt họ", luật sư Tuấn nêu quan điểm.

Người bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Bùi cũng cho rằng, còn nhiều tình tiết trong vụ án cần được làm rõ như lời khai của nhân viên tiệm vàng mang tờ vé số đi đổi khai rằng, "lấy tờ vé ra dò... sau khi nhìn kỹ thì chỉ trúng giải khuyến khích 6 triệu đồng chứ không phải giải đặc biệt". Trong khi tòa nhận định kết quả điều tra cho thấy tờ vé số của ông Bùi không trúng bất cứ giải nào.

Bình Nguyên