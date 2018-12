Kiên bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Nguyệt Triều

Sáng 5/10, Công an phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phát hiện nhiều con chó chết nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ. Nghi ngờ có người đã đánh thuốc nên lực lượng tuần tra tỏa ra các hướng truy tìm.

Lúc sau, họ phát hiện nam thanh niên đi xe máy đang lấy một con chó chết trước nhà dân cho vào bao tải nên ập tới khống chế. Tang vật được thu giữ gồm 5 con mèo và 3 con chó đã chết và cùng nhiều viên thuốc dùng bả chó chưa sử dụng.

Cử nhân Luật đi trộm chó, mèo

Tại cơ quan công an, nghi can trình ra một thẻ sinh viên trường luật mang tên Lương Trung Kiên (34 tuổi, quê Đăk Lăk). Kiên khai đã tốt nghiệp đại học năm 2007 và đi làm nhiều công ty. Gần đây, do thất nghiệp, cuộc sống túng quẫn nên anh ta đi trộm chó, mèo đưa về TP HCM tiêu thụ.

Kiên đã được bàn giao cho Công an Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyệt Triều