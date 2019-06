Công khai tài sản của công chức tại nơi làm việc từ ngày 1/7

Tài sản, thu nhập của công chức sau khi kê khai sẽ được theo dõi biến động và yêu cầu giải trình nếu tăng đột biến.

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; Luật Công an nhân dân 2018; Luật Cạnh tranh 2018; Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018; Luật Đặc xá 2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 với nhiều quy định mới.

Luật Phòng chống tham nhũng 2018 (thay thế Luật Phòng chống tham nhũng 2005) quy định tất cả cán bộ, công chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập. Nếu kê khai không trung thực, cán bộ có thể bị xử lý kỷ luật bằng cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc...

Không chỉ công chức, sĩ quan công an, sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp; người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cũng phải kê khai tài sản.

Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, nơi người đó thường xuyên làm việc. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

Bản kê khai của người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn thông tin khác.

Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập có biến động từ 300 triệu đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan. Nếu tài sản, thu nhập có biến động tăng, cán bộ phải giải trình về việc này.

Các trường đại học phải công khai học phí

Theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018, trình độ tối thiểu của chức danh giảng viên giảng dạy đại học là thạc sĩ, trừ trợ giảng (luật cũ quy định trợ giảng phải là thạc sĩ). Giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phải có trình độ tiến sĩ. Các đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên.

Luật cũng quy định các đại học phải công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí... cho lộ trình cả khóa học, từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử của trường.

Cơ sở giáo dục đại học muốn mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phải có các điều kiện sau: Ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước, của từng lĩnh vực bảo đảm hội nhập quốc tế; có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu bảo đảm về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu; có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu...

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ công an giảm còn hai năm

Quy định mới trong Luật Công an nhân dân 2018 (thay thế Luật Công an nhân dân 2014) cho phép thời gian công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ phục vụ trong công an nhân dân giảm từ 36 tháng xuống 24 tháng.

Bộ trưởng Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá sáu tháng trong trường hợp: để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh...

Theo luật sửa đổi, hệ thống tổ chức của công an nhân dân chính quy gồm: Bộ Công an, công an tỉnh, quận, huyện, công an xã, phường. Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng lực lượng chính quy trong công an xã, thị trấn.

Chính sách khoan hồng cho doanh nghiệp vi phạm

Luật Cạnh tranh 2018 (thay thế Luật Cạnh tranh 2004) quy định doanh nghiệp tự nguyện khai báo giúp Ủy ban cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra, xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định có thể được miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng.

Luật quy định 7 hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm gồm: xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh; ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó; cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó; gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác; lôi kéo khách hàng bất chính; bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó; các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác.

Cảnh sát biển được truy đuổi tàu thuyền vi phạm chủ quyền

Theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 (thay thế Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam 2008), cảnh sát biển Việt Nam thực hiện quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển trong các trường hợp sau: vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng tàu thuyền của cảnh sát biển Việt Nam trong các trường hợp theo quy định; thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động truy đuổi...

Phạm vi, thẩm quyền và trình tự truy đuổi tàu thuyền thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

6 trường hợp không được đặc xá

Theo Luật Đặc xá 2018 (thay thế Luật Đặc xá 2007), người có đủ điều kiện theo quy định để đề nghị đặc xá sẽ không được đề nghị đặc xá khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Bị kết án phạt tù thuộc vào 16 tội danh: Phản bội Tổ quốc, Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Gián điệp, Xâm phạm an ninh lãnh thổ, Bạo loạn, Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước CHHXCN Việt Nam, Khủng bố...

- Bản án, phần bản án hoặc quyết định của tòa án đối với người đó đang bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác;

- Trước đó đã được đặc xá;

- Có từ hai tiền án trở lên;

- Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định.

Hà Nguyên