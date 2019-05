Công an uống rượu bia lái xe gây tai nạn có thể bị giáng cấp

Trường hợp lái xe trong tình trạng say rượu gây tai nạn chết người, dù được miễn truy cứu hình sự, cán bộ công an vẫn bị tước danh hiệu.

Bộ Công an vừa ban hành Dự thảo Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ công an để lấy ý kiến đóng góp trong hai tháng (hết ngày 6/7).

Theo đó, Bộ Công an đề xuất hình thức kỷ luật "Giáng cấp bậc hàm hoặc hạ bậc lương" với cán bộ, chiến sỹ vi phạm một trong các quy định trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông sau đây: Lái xe gây tai nạn làm người khác bị thương nhưng bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc rời khỏi khỏi hiện trường không có lý do chính đáng, cố ý không cứu giúp người bị nạn; Lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, gây tai nạn làm người khác bị thương.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất hình thức kỷ luật "Tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc buộc thôi việc đối với công nhân công an" với các trường hợp vi phạm một trong các quy định trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông sau đây (nếu được miễn trách nhiệm hình sự): Tham gia giao thông gây tai nạn chết người nhưng bỏ chạy hoặc rời khỏi khỏi hiện trường không có lý do chính đáng; Lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép gây tai nạn chết người.

Dự thảo cũng quy định, trường hợp, cán bộ, chiến sỹ say rượu, bia gây mất trật tự công cộng cũng có thể bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Với các trường hợp vi phạm, nếu cán bộ, chiến sĩ có vi phạm gây thiệt hại về vật chất, tinh thần thì ngoài việc xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định trên còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.