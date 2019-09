Công an truy tìm hai nghi can giết lái xe ôm công nghệ

Hà NộiCông an quận Bắc Từ Liêm chiều nay phát thông báo truy tìm hai nghi can sát hại Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê Thanh Hoá).

Ông Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, cơ quan điều tra đang truy tìm hai nghi can có hình ảnh do nạn nhân Nguyễn Cao Sang chụp tại cổng bến xe Mỹ Đình sau đó gửi cho bạn học vào tối 26/9, kèm tin nhắn: "Có gì báo công an nhé, tí chở hai người này lên Cổ Nhuế".

Hai nghi can khoảng 23 đến 30 tuổi, đều dáng người gầy, mặc áo thun ngắn tay màu đen, tóc cắt ngắn, đi dép lê.

Hai nghi can cảnh sát đang truy tìm.

Sau dòng tin nhắn cuối cùng vào tối 26/9, Sang mất tích. Người nhà nạn nhân đã đăng tải thông tin tìm kiếm Sang trên mạng xã hội và phát tờ rơi dọc các khu phố ở quận Bắc Từ Liêm. Khoảng 17h ngày 28/9, thi thể Sang được tìm thấy.

Khoảng 20h30 ngày 26/9, Sang chạy xe máy Exciter chở hai nam thanh niên từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm). Cơ quan điều tra nghi Sang bị hai người này dùng hung khí đâm chết, cướp xe máy và điện thoại di động tại khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Phạm Dự.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân là một bãi đất trống ở tổ dân phố Tân Phong, cách khu dân cư khoảng 100 mét. Đường vào đây không có đèn điện, ít người qua lại vào buổi tối.

Người nhà nạn nhân cho hay, Sang mới nhập học một trường cao đẳng ở Hà Nội từ đầu tháng 9. Để phụ giúp bố mẹ, ngoài giờ học Sang chạy xe ôm công nghệ. Anh thường đón khách đến 22h30.