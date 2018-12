Công an TP HCM dồn lực lượng giữ trật tự khi U23 đá chung kết

Hàng trăm xe ở Sài Gòn bị tạm giữ sau trận 'bão đêm'

Cảnh sát nắn dòng người và xe, giảm áp lực dồn vào khu trung tâm. Ảnh: Quốc Thắng.

Ngày 26/1, lãnh đạo Công an TP HCM cho biết, sau những trận thắng vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam, rất đông người dân xuống đường ăn mừng, cổ vũ. Dù chưa xảy ra các vụ việc liên quan an ninh chính trị, song lượng người và phương tiện quá đông đã gây áp lực lớn về an ninh trật tự.

"Chúng tôi huy động nhiều lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau trận chung kết của U23 Việt Nam", lãnh đạo Công an TP HCM nói.

Theo đó, lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, hình sự, công an các quận huyện... sẽ ứng trực 100% quân số. Ngoài việc điều tiết giao thông, cảnh sát sẽ hóa trang, tuần tra, xử lý những trường hợp kích động quậy phá. Việc ngăn chặn, phòng ngừa đua xe cũng được lực lượng chức năng lên kế hoạch.

Cảnh sát sẽ xử lý nhanh gọn, dứt điểm, không xử lý tại hiện trường để không tạo điểm nóng; khi cần có thể đối kháng để tạo thế chủ động, đưa người vi phạm về các địa điểm tiếp nhận gần nhất để bàn giao, lập biên bản xử lý.

"Người dân có thể cổ vũ, chúc mừng đội tuyển U23 trong trật tự, kỷ cương; không nên tổ chức chạy xe gây mất trật tự, dừng xe trên lòng lề đường để nhảy múa trên nóc ôtô, rú ga, nẹt pô, bấm còi, la hét, đốt pháo sáng", đại diện Công an TP HCM khuyến cáo.

Cảnh sát khuyến cáo những trường hợp quậy phá. Ảnh: Quốc Thắng.

Trước đó, tối 20 và 23/1, hàng trăm nghìn người đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước các đối thủ mạnh, vào chung kết giải U23 Châu Á. Toàn bộ các tuyến đường khu trung tâm Sài Gòn kẹt cứng, ngập tràn cờ tổ quốc. Nhiều thanh niên có hành vi quá khích, đốt pháo sáng...

Đám đông reo hò kéo dài đến 4h sáng hôm sau khiến cảnh sát phải nỗ lực giữ an ninh trật tự.

Quốc Thắng