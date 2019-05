Công an tỉnh Ninh Bình có giám đốc mới

Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc được điều động giữ chức giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Chiều 10/5, tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Phạm Văn Sơn (48 tuổi, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Quyết định có hiệu lực từ ngày 8/5.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an trao quyết định bổ nhiệm cho đại tá Phạm Văn Sơn (trái). Ảnh: Hoa Lư.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) cũng trao quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Đinh Hoàng Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nhậm chức, đại tá Phạm Văn Sơn cam kết sẽ nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.