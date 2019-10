Công an: Thiếu nữ giao gà có thể thoát chết nếu mẹ nói thật

Theo Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, nếu bà Trần Thị Hiền báo tin con gái bị bắt cóc chứ không phải mất tích thì việc cứu cô gái "rất đơn giản".

Chiều 23/10, trao đổi với báo giới bên lề kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Sùng A Hồng cho biết sau 8 tháng xảy ra vụ án chấn động sát hại, cưỡng bức nữ sinh giao gà chiều 30 Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn tất kết luận điều tra, dù các nghi can giở nhiều "chiêu trò". 9 nghi can của vụ án đều có nhiều án, tiền sự và nghiện ma tuý nặng, có người sau vài tháng bị bắt mới chịu khai báo.

Theo ông Hồng, trong quá trình phá án, mẹ nạn nhân là bà Trần Thị Hiền liên tục gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Là người đầu tiên biết con gái bị nhóm người nghiện bắt cóc để gây sức ép do mình không trả nợ tiền mua ma tuý nhưng bà lại không báo trung thực với cảnh sát mà "chỉ nói con gái đi giao gà và mất tích".

"Khi gặp điều tra viên, chồng bà Hiền và con gái lớn biết sự thật nhưng không cung cấp thông tin. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cơ quan điều tra không cứu được nữ sinh. Nếu bà Hiền cung cấp thông tin con gái bị bắt cóc ngay từ ban đầu cho cơ quan điều tra, tôi nghĩ việc cứu cô gái là hết sức đơn giản", ông Hồng nói và cho hay đến hiện nay bà Hiền vẫn bị cho là "còn ngoan cố".

Công (ngoài cùng bên trái) thực nghiệm hiện trường vào đầu tháng 7. Ảnh: Thu Trang.

Theo kết luận điều tra, Vì Văn Toán bán hai bánh heroin cho bà Hiền với giá 300 triệu đồng từ 10 năm trước nhưng chưa kịp lấy tiền. Sau khi ra tù, Toán đến gặp bà Hiền để đòi nợ song bất thành. Toán sau đó thuê Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng với giá 50 triệu đồng để bắt cóc con gái bà Hiền là Cao Mỹ Duyên (22 tuổi), ép đòi nợ.

Khoảng 18h40 ngày 4/2 (30 Tết Nguyên đán 2019), Công và Hùng đặt Duyên giao 10 con gà từ chợ Mường Thanh đến khu vực C13 (phường Thanh Trường), cách chợ chừng 7 km. Đến điểm hẹn, trong lúc Duyên đang bắt gà thì Công từ phía sau dùng côn nhị khúc siết cổ. Cả nhóm khiêng Duyên lên thùng xe tải của Công và đưa về nhà anh ta ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Khi đồng bọn hành động, Toán đi xe máy bí mật theo dõi từ xa.

Khi bắt cóc thành công nạn nhân, Công bảo Hùng mang 13 con gà, xe máy và điện thoại của nạn nhân đi giấu. Hùng sau đó cất giấu tang vật và đưa điện thoại của nạn nhân cho Toán.

Toán khai khoảng 20h58 cùng ngày thấy điện thoại của Duyên đổ chuông, anh ta nghe và yêu cầu gặp bà Hiền. Toán nói đang bắt cóc Duyên và yêu cầu người mẹ nhanh chóng trả tiền. Tuy nhiên, bà Hiền từ chối trả và đe doạ báo công an.

Chiều mùng 2 Tết (ngày 6/2), nữ sinh bị sát hại sau hai ngày bị nhóm người nghiện nhốt, hiếp dâm.

Theo Toán, sáng mùng 5 Tết (ngày 9/2), bà Hiền sau khi biết con gái bị giết đã đi xe máy đến nhà anh ta chửi bới. Thời điểm này, chưa nghi can nào bị bắt.

Căn nhà Vương Văn Hùng dụ nạn nhân đến giao gà. Ảnh: Phạm Dự.

Theo kết luận điều tra, bà Hiền phủ nhận những lời khai trên của nhóm nghi phạm. Bà khẳng định không quen biết các bị can trong vụ án và cũng không nợ tiền Toán, Công. Khi con gái bị bắt cóc, bà không nhận được cuộc gọi yêu cầu trả tiền của Toán. Bà Hiền cho hay gọi cho Duyên nhiều lần không bắt máy và gần 21h thấy mở máy nhưng không ai nói gì.

Công an tỉnh Điện Biên xác định không đủ căn cứ để kết luận bà Hiền biết việc nhóm của Toán bắt cóc Duyên nên không xử lý về hành vi không tố giác tội phạm.

Toán thực nghiệm cảnh ngồi trên xe máy nhìn đồng bọn bắt cóc thiếu nữ giao gà. Ảnh: Thu Trang.

Cuối tháng 5 khi vụ án "thiếu nữ giao gà" đang được điều tra, bà Hiền bị bắt với cáo buộc là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn ma tuý lớn ở Điện Biên. Bà hiện bị khởi tố, tạm giam trong một vụ án khác.