Công an Sơn La có giám đốc mới

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, người chỉ đạo điều tra đường dây đánh bạc có tướng công an bảo kê, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân. Ảnh. Công an tỉnh Phú Thọ

Sáng 13/11, theo quyết định bổ nhiệm được Bộ Công an công bố, đại tá Nguyễn Ngọc Vân sẽ thôi cương vị Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ để nhận nhiệm vụ mới tại Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Vân có bằng thạc sĩ của Học viện Cảnh sát nhân dân, từng là Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Phó trưởng Công an thành phố Việt Trì, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Trưởng Công an huyện Tam Nông. Năm 2014, ông làm Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Năm 2017, với cương vị Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ông Vân trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án đánh bạc chục nghìn tỷ đồng liên quan cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 12/11, lãnh đạo Bộ Công an cũng bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thanh Trường (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - C10) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Đại tá Nguyễn Văn Minh (Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình) chuyển sang làm Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng - C11.