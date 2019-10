Thứ ba, 29/10/2019, 12:13 (GMT+7)

Công an sang Anh phối hợp xác minh 39 thi thể

Đoàn của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hôm nay sang Anh để phối hợp điều tra vụ 39 người chết trong xe container.

"Hai bên đã thiết lập đầu mối liên lạc xuyên suốt, liên tục trao đổi thông tin", lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết ngày 29/10. Sáng 29/10, thêm 4 gia đình ở Nghệ An trình báo có con mất liên lạc tại châu Âu, trong đó có Anh, nâng tổng số gia đình trình báo lên 18. Hà Tĩnh có 10 gia đình. Nhà chức trách địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để hỗ trợ 28 gia đình cung cấp thông tin xác nhận nhân thân. Xe container chở 39 thi thể tại Waterglade được đưa khỏi hiện trường ngày 23/10. Ảnh: AFP. Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hôm qua cho biết Anh đã chuyển 4 hồ sơ cho cơ quan chức năng Việt Nam để "chắp nối thông tin, xác minh nhân thân nạn nhân". Các hồ sơ này đã được Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận. Bộ Công an đã phối hợp với Công an Hà Tĩnh lấy mẫu tóc, móng tay của nhiều bố mẹ trình báo có con mất tích để xét nghiệm ADN và gửi sang Anh, phục vụ xác minh có thuộc danh sách 39 thi thể trong container hay không. Trong diễn biến khác, ngày 28/10 Công an Nghệ An xác nhận đang điều tra dấu hiệu "đưa người trốn đi nước ngoài trái phép" qua nội dung trình báo của 14 gia đình ở địa phương. 31 người đàn ông và 8 phụ nữ được phát hiện đã chết trong container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays rạng sáng 23/10. Nhà chức trách Anh ban đầu tin rằng các nạn nhân đều là người Trung Quốc, nhưng cơ quan chức năng đang điều tra nghi vấn có nạn nhân mang quốc tịch ngoài Trung Quốc. Hoàng Thùy - Hải Hùng