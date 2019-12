Công an nêu lý do tội phạm ma tuý gia tăng ở Nghệ An

Chiều 11/12, Hội đồng nhân dân Nghệ An đã chất vấn Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Cầu về tình trạng ma túy ở địa bàn.

Đại biểu Hoàng Thanh Bình (thành phố Vinh) ghi nhận lực lượng công an trong thời gian qua đã phá được nhiều chuyên án ma túy, thu hàng tạ tang vật, song thực tế tình hình vẫn diễn biến rất phức tạp, "dẹp chỗ này thì chỗ khác lại xảy ra". Vậy lực lượng công an có tiên lượng được vấn đề này hay không? Việc quản lý người nghiện ma túy đang được nhân dân rất quan tâm, công an có giải pháp gì?

Giải trình trước Hội đồng nhân dân tỉnh, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, tình trạng ma túy ở địa bàn tăng mạnh qua các năm. Từ 2012 đến 2015, mỗi năm phát hiện hơn 900 vụ án về ma túy. Tuy nhiên ba năm trở lại đây, mỗi năm Nghệ An phát hiện hơn 1.200 vụ với số nghi phạm cùng tang vật tăng nhiều lần.

"Nghệ An nằm ở gần khu vực Tam giác vàng, đường biên giới với Lào dài hơn 468 km rất hiểm trở trong khi lực lượng biên phòng và hải quan không đủ sức kiểm soát. 80% ma tuý được đi vào qua đây. Nghệ An trở thành điểm nóng...", tướng Cầu nêu lý do ma túy tại địa bàn gia tăng và cho biết địa bàn biên giới thì công an không được vào do nơi đây lực lượng biên phòng phụ trách.

Ghi nhận thực có thực trạng "ma túy bắt chỗ này thì nó trồi chỗ khác", ông Cầu cho rằng đó là quy luật, vì ở đâu lực lượng chức năng nương tay thì ở đó tội phạm sẽ tràn đến. Thời gian tới, công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để truy quét mạnh hơn nữa tội phạm ma túy tại địa bàn.

Giám đốc Công an Nghệ An cho biết, tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa. Toàn tỉnh có hơn 6.830 người nghiện ma túy, hơn 1.540 người nghi bị nghiện. Ông thừa nhận việc quản lý người nghiện ma túy như thế nào cho hiệu quả đang là "một bài toán" hết sức nan giải, nếu để họ ngoài xã hội càng nhiều thì khả năng gây án càng lớn, đặc biệt là các vụ trộm cắp, giết người, cướp giật.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu. Ảnh: Nguyễn Hải.

"Tại Quốc hội, tôi từng kiến nghị phải tăng cường đưa những người nghiện vào trung tâm cai nghiện, bởi cai tại cộng đồng sẽ xảy ra rất nhiều nguy hiểm. Các cơ quan chức năng phải nâng cấp các trung tâm cai nghiện để đưa thêm người vào để quản lý, khi đó sẽ hạn chế được sự phức tạp ngoài xã hội", ông Cầu phân tích và cho biết cần đầu tư hơn nguồn nhân lực cho việc phòng chống ma túy bởi nếu tiếc ngân sách bao nhiêu thì hậu quả lớn bấy nhiêu.

Người đứng đầu công an Nghệ An cho biết, toàn tỉnh có trên 3.200 cơ sở kinh doanh có điều kiện. Từ năm 2017 đến nay, nhà chức trách phát hiện 22 vụ nhà hàng, vũ trường, karaoke có người sử dụng ma túy. "So với nhiều tỉnh thành khác thì con số này ở mức thấp", tướng Cầu nói.

"Lớp trẻ hiện nay tổ chức sinh nhật cũng mời nhau ma túy, có chuyện vui cũng rủ nhau dùng ma túy", ông Cầu nói.

Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An khóa 17 diễn ra từ ngày 10 đến 12/12.