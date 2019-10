Công an làm việc với 12 người xông vào tịnh thất lục soát

Long AnHai vợ chồng cùng 10 người trong gia đình ở TP HCM thừa nhận đã xông vào Tịnh thất Bồng Lai để tìm con gái, xô xát với những người ở đây.

Ngày 29/10, ông Trần Văn Lành, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa cho biết, công an huyện đã làm việc với vợ chồng Võ Văn Thắng (46 tuổi, ở quận Tân Bình, TP HCM) và 10 người thân trong gia đình liên quan vụ xông vào Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây) 5 hôm trước.

Cửa vào địa điểm thờ tự tự phát đóng cửa im ỉm sau sự việc. Ảnh: Hoàng Nam.

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 9/9 đến 5/10, Công an xã Hòa Khánh Tây đã hai lần nhận được đơn yêu cầu giải quyết của vợ chồng ông Thắng về việc con gái Võ Thị Diễm My (21 tuổi) bỏ nhà đến sống tại tịnh thất. Tuy nhiên, qua xác minh cả hai lần, My đều không có ở đây.

Đến ngày 21/10, một người đàn ông tạm trú tại tịnh thất gọi điện cho ông Thắng nói sẽ cho gặp con, với điều kiện không được đưa về.

Hôm sau, ông Thắng đến tịnh thất và gặp được con gái, nhưng My không đồng ý theo về, sau đó trốn khỏi tịnh thất và đi đâu không rõ.

Đến chiều 24/10, vợ chồng ông Thắng cùng những người thân đã đi ôtô đến tịnh thất, xông vào bên trong lục soát để tìm con nhưng không gặp. Họ xảy ra xô xát làm anh Lê Thanh Nhị Nguyên (22 tuổi, sống tại tịnh thất) bị thương ở mặt.

"Làm việc với công an, nhóm người thừa nhận có lục soát, xô xát với những người trong tịnh thất, nhưng chưa rõ ai là người gây thương tích cho anh Nhị Nguyên, công an tiếp tục điều tra", ông Lành nói.

Công an huyện Đức Hòa cũng đang xác minh việc đại diện tịnh thất trình báo mất 225 triệu đồng cùng một hòn đá thạch anh 0,7 kg sau sự việc.

Ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây cho biết, Tịnh thất Bồng Lai không phải chùa vì không có giấy phép hoạt động. Điểm thờ tự này do nhóm người từ TP HCM xuống lập nên vài năm nay, có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ, không được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An công nhận.

Đây là nơi có hai thanh niên từng mặc áo tu hành thi hát trên kênh truyền hình, 5 em nhỏ sống tại nơi này cũng từng tham gia một game show khá nổi tiếng.

Hoàng Nam