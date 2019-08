Công an khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ tại trường Pascal

Ngày 12/8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông báo về việc giải cứu 4 nhân viên của trường Pascal cùng lý do khởi tố vụ án.

Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Bình Ngọc cho biết, khoảng 10h ngày 2/8, đơn vị nhận thông tin một số nhân viên trường Pascal bị bắt giữ tại lô đất TH1 thuộc khu đô thị Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1.

Khu vực này trước kia thuộc trường Pascal nhưng gần đây có tranh chấp dân sự giữa bà Lê Thị Bích Dung (Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Pascal) và Trần Kim Phương (Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục TDS, đơn vị cho Pascal thuê cơ sở vật chất) nên xảy ra nhiều vụ gây mất trật tự công cộng.

Cảnh sát cho hay đến nơi thấy toàn bộ bốn cổng vào trường và lô đất TH1 đều bị khoá nên vận động bảo vệ mở cửa. Tuy nhiên, đề nghị của cảnh sát bị khước từ.

Khi nhà chức trách đang cắt khoá, bà Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi, tạp vụ của TDS) đã bốc cát ném vào tổ công tác. Cùng lúc, ông Đỗ Văn Hà (65, bảo vệ của TDS) đã chửi bới, đe doạ công an.

Ông Hà, bà Hồng và hai người nữa ngay sau đó bị Công an quận Bắc Từ Liêm đưa về trụ sở công an với cáo buộc có hành vi chống người thi hành công vụ. Công an sau đó thông báo bốn nhân viên trường Pascal đã được giải cứu.

Ngày 9/8, Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam bà Hồng và ông Hà về tội Chống người thi hành công vụ theo điều 330 Bộ luật hình sự 2015. Hai người còn lại được cho về nhà.

Giải thích vì sao "đi giải quyết vụ bắt giữ người trái pháp luật mà lại không khởi tố điều tra tội danh này", ông Ngọc cho biết bước đầu mới xác định ông Hà và bà Hồng có dấu hiệu Chống người thi hành công vụ. Những sai phạm khác, nhà chức trách sẽ tiếp tục điều tra.

Trong ngày 12/8, trước thông tin do Công an quận Bắc Từ Liêm đưa ra, Chủ tịch TDS Trần Kim Phương "phản pháo" cho rằng "công an đã tạo hiện trường bắt cóc con tin giả để lấy lý do phá cổng" trên lô đất của bà. 4 người được cho là bị bắt giữ, nhốt trong lô đất, thực tế đã cố thủ tại đây từ nhiều ngày.

Bà Phương thắc mắc: "Khu TH1 có 4 cổng, khi công an phá cổng số 1 thì cổng số 3 đã được mở, vậy tại sao tiếp tục phá?". Phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm trả lời "không có chuyện dàn dựng như tố cáo của bà Phương" và sự việc sẽ tiếp tục được điều tra.

Môt năm trước, đêm 31/8/2018, TDS đã cho người đổ cát, gạch lấp toàn bộ sảnh A của trường khiến hoạt động khai giảng bị ảnh hưởng. Trường Pascal phải tổ chức khai giảng nhờ cho hơn 1.100 học sinh ở trường Newton nằm kế bên.