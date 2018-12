Công an khởi tố vụ án cần cẩu đè chết nam sinh

Nghệ An hủy quy hoạch dự án có cần cẩu đè chết nam sinh / Cẩu sập làm chết nam sinh thuộc công trình không phép

Vụ án được điều tra về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện, chưa ai bị khởi tố.

Công trình có cần cẩu đè chết nam sinh chưa được cấp giấy phép xây dựng

Trao đổi với VnExpress, luật sư Vũ Văn Đồng (Đoàn luật sư Hà Nội) đánh giá việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án là cần thiết, nhằm kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động xây dựng nói chung. Nếu nhận thấy vụ việc có yếu tố hình sự, cơ quan điều tra sẽ xem xét khởi tố bị can.

Theo luật sư, dự án lớn như vậy mà đơn vị thi công lén thi công khi chưa được cấp phép. Trong tai nạn nghiêm trọng này, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chính. Ủy ban nhân dân phường nơi có công trình, Ủy ban nhân thành phố Vinh và thanh tra xây dựng của thành phố đều là những đơn vị liên đới.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hải Bình.

Trước đó, tối 14/11 cần cẩu của Công ty TNHH Trường Thành đang thi công chung cư tại khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh) bất ngờ đổ sập do sụt lún đất. Một phần tay cẩu vắt ngang dãy nhà 3 tầng trường THPT Lê Viết Thuật rơi xuống sân trường đè trúng Trần Văn Hải (học sinh lớp 10A7) khiến em tử vong tại chỗ.

Sau vụ sập, chính quyền thành phố Vinh và Sở xây dựng Nghệ An mới hay biết đây là công trình xây dựng chui, chưa được cấp phép. Trong khi ba ngày trước vụ tai nạn, UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng dự án chung cư - biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh) với lý do "hủy quyết định là ban hành chưa phù hợp với quy định".

UBND thành phố Vinh có báo cáo về nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu xác định, do lún sụt đế móng cẩu tháp và do lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp neo chống lật. Khi xảy ra tai nạn, cần trục tháp mới lắp dựng, đang căn chỉnh và chưa được kiểm định.

Hải Bình