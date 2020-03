Công an 'gõ cửa từng nhà' lập danh sách người nhập cảnh

Công an các địa phương rà soát từng hộ dân để lập danh sách người Việt và người nước ngoài nhập cảnh từ 7/3.

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong sáng 24/3 nhằm đốc thúc thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng Covd-19.

Công an cửa khẩu Nội Bài kiểm tra hộ chiếu của người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hôm 11/3. Ảnh: Bá Đô

Theo chỉ đạo này, công an phường, thị trấn, công an xã tổ phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh đang cư trú tại địa phương, tính từ ngày 7/3.

Số liệu gửi về Bộ Công an trước 18h ngày 25/3 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng kết quả thống kê; thủ trưởng công an các cấp báo cáo cho Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp ở địa phương để chỉ đạo xử lý.

Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung; xử lý nghiêm người chống đối. Những nơi tập trung đông người phải rà soát.

Trong bối cảnh Covid-19 đang lan rộng trên thế giới, Bộ trưởng Công an yêu cầu trang bị đầy đủ các phương tiện, vật tư y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ, "tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ bị lây nhiễm dịch bệnh".

Các địa phương tập trung phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp chống đối, đăng tin tuyên truyền xuyên tạc, gây hoang mang cho người dân.

Tính đến sáng 24/3, Việt Nam ghi nhận 123 ca Covid-19, trong đó 17 trường hợp đã điều trị khỏi. 106 bệnh nhân còn lại đang được điều trị cách ly tại 15 cơ sở y tế.