Công an đánh bạn gái cũ nhập viện bị phạt 3 triệu đồng

Công an đánh bạn gái cũ nhập viện bị đình chỉ công tác

Ngày 8/8, đại úy Hà Huy Hưng, Đội trưởng Cảnh sát hình sự (Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với hạ sĩ Phan Văn Hưng (công tác tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Công an Hà Tĩnh) về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Do bạn gái cũ không khởi kiện dù bị Hưng đánh thương tích nên công an không thể xử lý hình sự.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát Bảo vệ và Cơ động cho hay, căn cứ vào mức xử phạt hành chính từ Công an huyện Cẩm Xuyên, đơn vị sẽ đưa ra hình thức xử lý cảnh cáo toàn đơn vị đối với hạ sĩ Hưng.

Sau khi bị bạn trai cũ cùng nhóm người hành hung, chị Hằng và anh Đức bị thương.

Trước đó tối 20/7, sau lễ ăn hỏi, chị Hằng và chồng sắp cưới là anh Đức cùng một số người bạn đến quán karaoke ở thị trấn Cẩm Xuyên hát. Tan tiệc, anh Đức đi ra cửa thì bị Hưng cùng 5-6 người bước ra từ ôtô 7 chỗ lao đến hành hung. Chị Hằng vào can ngăn cũng bị nhóm này đánh ngã.

Công an thị trấn Cẩm Xuyên lập biên bản ghi nhận anh Đức bị thương, miệng chảy máu. Chị Hằng cũng bị thương lại đang mang bầu nên phải nhập viện.

Chị Hằng có quan hệ tình cảm với hạ sĩ Hưng, song đã chia tay. Sau đám hỏi, hai ngày nữa chị sẽ tổ chức hôn lễ với anh Đức. "Giữa anh Đức và Hưng có mâu thuẫn, nhiều lần ghen tuông", Trưởng công an thị trấn Cẩm Xuyên Hồ Phúc Châu nói.

Hạ sĩ Hưng là lính nghĩa vụ tại phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (Công an Hà Tĩnh) từ năm 2014. Sau sự việc, anh này bị đình chỉ công tác 15 ngày. Tại các buổi làm việc giữa hai bên tại cơ quan công an, Hưng gửi lời xin lỗi và cam kết từ nay về sau không làm những việc gì liên quan tới bạn gái cũ.

Đức Hùng