Cỗ quan tài trong 'lô cốt súng đạn' của trùm ma túy

Trùm ma tuý Vi Văn My (42 tuổi), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã sa lưới chỉ trong 5 phút ngồi cắt tóc. Nhưng để bắt My thành công và đảm bảo an toàn, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phải lập chuyên án, tổ chức thực hiện trong cả tháng trời.

Trung tá Nguyễn Thái Hoà, Đội trưởng Đội 2 cho biết, từ 23/5 tổ công tác chia thành 5 đợt công tác triển khai truy bắt, sử dụng nhiều lực lượng, phương tiện… nhưng do không đảm bảo các yếu tố an toàn nên nhiều lần các trinh sát ra quân rồi lại trở về.

Cách 10 ngày trước khi phá án, tổ công tác tăng cường 15 cán bộ, chiến sĩ túc trực trong rừng xoài cách nhà nghi can 2km. 4h hàng ngày, khi dân bản chưa thức giấc, tổ công tác có mặt mật phục. 23h khi dân bản ngủ say, tổ công tác lại bí mật rời đi, ém quân an toàn ở địa điểm khác, để rồi 4h sáng hôm sau lại có mặt…

Thời tiết Kỳ Sơn thời gian ấy nắng nóng khắc nghiệt nhất, muỗi vắt bám đầy người nhưng tổ công tác vẫn kiên trì bám trụ để theo dõi mọi di biến động cũng như quy luật hoạt động của My và tụ điểm ma tuý, vừa đảm bảo yêu cầu trên hết của Ban chuyên án là tuyệt đối bí mật.

Nhà ngay mặt đường quốc lộ 7 nhưng sau lưng là đồi núi, My luôn đề cao cảnh giác, súng và lựu đạn luôn bên người. Sống với vợ và một con trai 19 tuổi, con gái 15 tuổi, trong nhà My lúc nào cũng có 4-5 đệ tử canh gác và bán hộ heroin. Người nghiện ma túy muốn vào nhà My mua ma tuý phải qua nhiều lớp cửa, và hai bộ phận gác cổng, kiểm soát.

Trung tá Nguyễn Thái Hoà kể, nhà My được xây với mục đích phòng thủ nên rất khác biệt, kiên cố hơn so với những ngôi nhà thông thường. Nhìn bề ngoài đó chỉ là ngôi nhà gỗ kín cổng cao tường nhưng bên trong được xây như một lô-cốt, có lối thoát thông ra đồi. Ngoài cửa gỗ nguyên bản, nhà My còn có lớp cửa sắt hàn rất chắc chắn, tất cả các cánh cửa được thiết kế theo kiểu mở ra (đề phòng trường hợp lực lượng chức năng đẩy cửa xông vào).

Ngôi nhà gỗ gồm 4 gian, mỗi gian đều có cửa mở độc lập, trong đó gian bếp vừa để nấu ăn, vừa là nơi tổ chức sử dụng ma tuý. Vì My sống khép kín trong khuôn viên nhà, không hề đi đâu nên nhà vệ sinh cũng được xây rất kiên cố với cánh cửa mở ra. Đặc biệt hàng chục dao, súng, hung khí luôn rải khắp các phòng. Vi Văn My có một phòng riêng trên gác, cửa vào chỉ vừa một người chui lọt, từ phòng My lại có cửa thoát hiểm thông ra khu vực đồi núi phía sau nhà. Vì vậy bất cứ lúc nào “có động” tên này đều có thể tìm cách thoát thân nhanh chóng…

“Với mục tiêu đảm bảo an toàn, nếu nghi can chết hoặc người nhà hay cán bộ, chiến sỹ “đổ máu” thì chuyên án coi như cũng không thành công”, đại uý Hồ Sỹ Đức, Đội phó Đội 2 chia sẻ. Bởi vậy việc khống chế My trở thành áp lực lớn với các anh. Lựa chọn thời điểm tách được súng, lựu đạn ra khỏi người My trở thành vấn đề nan giải, khiến các trinh sát đau đầu suy tính.

My ngủ ở phòng riêng trên gác, không ai vào được, lựu đạn mang bên người. Lúc tắm, hắn cũng đóng kín cửa và đưa lựu đạn vào trong. Ngồi ăn cơm, hắn chỉ kề cận vợ con, các đệ tử thân tín, và lựu đạn, súng kè kè ở bên…

Trong nhà My luôn để sẵn một cỗ quan tài. Đám đệ tử, con nghiện truyền mồm rằng My liều lĩnh, bất cần đời, “không còn gì để mất”, sẵn sàng tử thủ khi bị vây bắt. Mua quan tài là hắn chuẩn bị để liều chết bất cứ lúc nào, nếu lực lượng chức năng truy nã gắt gao.

Vì lời đồn thổi này mà My có thể “nắn gân” được các đệ tử, bắt phục tùng răm rắp cũng như không khai báo chân tướng của hắn nếu lỡ may sa lưới pháp luật. Hắn cũng dựa vào đó mà đe doạ chính quyền địa phương và bà con nhân dân, khiến không ai dám tiếp cận. Nhờ chuyện “quan tài cố thủ” hắn củng cố “vị thế” của mình, chứng tỏ uy lực trước đám râu ria, đệ tử.

Sau nhiều suy tính, Ban chuyên án chọn kế hoạch thuyết phục My cắt tóc và lợi dụng sơ hở trong 5 phút cắt tóc để tách quả lựu đạn khỏi tầm tay của hắn.

Một trinh sát kể lại, khi My bị bắt, vợ và con gái hắn xông vào cấu xé lực lượng công an, trong khi con trai đi gọi thêm đồng bọn. Anh em của My sống xung quanh rất đông cũng kéo đến chống đối, gào thét… Bản Khe Nằn cách trung tâm xã 5-7km nhưng ngay sát mặt đường quốc lộ 7 nên thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy nhiên tổ công tác không lúng túng; khống chế thành công ông trùm My ngay giữa lô-cốt kiên cố, bà con họ hàng thân thuộc, đám đệ tử đông đúc..

Khi bị bắt giữ My thừa nhận, khoảng năm 2012 bị bệnh hiểm nghèo tưởng không qua khỏi, gia đình đã đi mua quan tài để lo hậu sự. Nhưng sau đó nhờ được chích một liều ma tuý mà My hồi sinh và tồn tại đến bây giờ. Thực hư việc hắn “sống lại” nhờ ma tuý thì chưa rõ nhưng chuyện trong nhà hắn có một cỗ quan tài từ năm đó bởi hắn suýt chết là có thật.

Theo Công an nhân dân