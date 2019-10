Cô giáo bị khởi tố trong vụ án tại trường Gateway

Hà NộiCô Nguyễn Thị Thủy, chủ nhiệm lớp có bé trai chết trên xe chở học sinh, đối mặt với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định khởi tố cô Thủy theo điều 360 Bộ luật Hình sự 2015 đã được Công an quận Cầu Giấy tống đạt trong sáng nay, trung tá Trần Văn Hoá, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết. Cô Thủy được tại ngoại do cơ quan điều tra đánh giá có thái độ thành khẩn khai báo, hợp tác.

Tuy nhiên, ông Đinh Minh Tảo (Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy) cho hay chưa nhận được quyết định khởi tố để xem xét phê chuẩn.

Xe Ford Transit chở bé Long và 12 học sinh khác trong ngày 6/8. Ảnh: Phạm Dự.

Trong ngày thứ 2 đi học lớp 1 vào sáng 6/8, bé Long được nhân viên Nguyễn Bích Quy đón lên chiếc Ford Transit 16 chỗ do tài xế Phiến điều khiển đưa đến trường Gateway ở phố Khúc Thừa Dụ, cách nhà chừng 3 km. Chiều cùng ngày, Long được phát hiện chết trên ôtô sau 9 tiếng bị bỏ quên. Nguyên nhân tử vong vì suy hô hấp và sốc nhiệt.

Ngày 27/8, bà Quy bị khởi tố, tạm giam về tội Vô ý làm chết người. 7 ngày sau, ông Phiến bị khởi tố, cho tại ngoại về cùng tội danh.

Trong quá trình điều tra vụ án, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy cho biết nhà chức trách sẽ xác minh trách nhiệm của nhà trường, quy trình nhận bàn giao, quản lý học sinh để từ đó làm rõ trách nhiệm từng cá nhân.

Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho thấy, cô Thủy không trực tiếp liên hệ với cha mẹ bé Long sau khi không thấy em có mặt ở lớp. Sáng 6/8, cô điểm danh và nhập thông tin vào phần mềm Sycamore thông báo một học sinh vắng mặt, tuy nhiên bộ phận có trách nhiệm đã không thông báo cho phụ huynh.