Cô gái ở Sài Gòn chống trả tên cướp có dao

Phương, 28 tuổi, nhân cửa hàng Viettel tại quận Tân Phú, bất ngờ bị khách hàng khống chế bằng dao buộc đưa tiền.

Ngày 1/8, vụ án chị Vũ Ngọc Phương bị cướp tấn công tại cửa hàng Viettel trên đường Thạch Lam được Công an quận Tân Phú (TP HCM) điều tra. Cảnh sát thu giữ video do camera an ninh ghi hình tại cửa hàng, trích xuất các camera xung quanh khu vực để truy tìm tên cướp.

Nữ nhân viên cửa hàng tại Sài Gòn chống trả tên cướp có dao Chị Phương chống trả quyết liệt dù bị kề dao vào cổ.

Chiều hai hôm trước, chị Phương làm việc một mình tại cửa hàng. Thanh niên mặc áo khoác xám, đeo bao tay, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm và đeo balô bước vào. Anh ta đề nghị chuyển dịch vụ 50 triệu đồng đến tài khoản người khác. Chị Phương nói tài khoản cửa hàng không đủ tiền chuyển, nam thanh niên bỏ ra ngoài.

Khoảng 30 phút sau hắn quay lại nhờ chuyển 10 triệu đồng, đưa chị Phương mảnh giấy ghi số tài khoản nhận tiền, nội dung chuyển. Khi nữ nhân viên làm thủ tục, gã đi vòng ra phía sau, bất ngờ rút dao kề vào cổ chị Phương, nói: "Mày muốn sống thì đưa hết tiền đây".

Chị Phương hoảng hốt tri hô, chống trả nhưng bị hắn khống chế. Trong lúc tên cướp lục ngăn kéo tìm tiền, cô gái giằng tay hắn, đạp mạnh xuống đất để ghế trôi ra khiến hai người cùng ngã xuống sàn, con dao văng ra xa. Tên cướp bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

"Hắn cao chừng 1,65 m; nói giọng miền Nam; tôi không thấy rõ biển số xe", chị Phương khai với cảnh sát.

Quốc Thắng