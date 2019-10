Cô gái bị phạt vì tung tin 'virus ăn thịt người'

Quảng BìnhHoàng Thanh Huyền (23 tuổi) bị công an Quảng Bình phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt "xuất hiện virus ăn thịt người" trên mạng xã hội, ngày 1/10.

Huyền (áo đen, bên trái) nghe đọc quyết định xử phạt. Ảnh: Ngô Quang Văn

Phòng An ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, chiều 16/9, tài khoản facebook Hoàng Thanh Huyền (23 tuổi, trú TP Đồng Hới) - chủ một salon tóc viết thông báo "xuất hiện ba ca nhiễm virus ăn thịt người đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới". Thông tin sai sự thật này sau đó được nhiều người dùng facebook chia sẻ, bình luận, tạo dư luận bất an trong xã hội.

Công an Quảng Bình nhanh chóng truy xét và triệu tập Hoàng Thanh Huyền đến làm việc. Tại cơ quan công an, chủ salon tóc thừa nhận thông tin đó do chính cô này trực tiếp đăng tải, là thông tin bịa đặt và không đúng sự thật.

Theo quy định của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Hoàng Thanh Huyền bị xử phạt 12,5 triệu đồng.