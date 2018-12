Cô gái 20 tuổi bị bán làm vợ giá 200 triệu đồng

Ngày 22/12, thượng tá Tô Văn Hậu (Trưởng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt Cụt Văn Huệ (40 tuổi, trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) về tội Mua bán người.

Theo hồ sơ, về nước sau khi lao động ở Trung Quốc, 2014 Huệ móc nối với Lô Thị Hợi tìm đưa phụ nữ từ Việt Nam qua Trung Quốc bán làm vợ. Biết Lam (20 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn, Huệ nói sẽ tìm giúp công việc ở nước ngoài với mức lương cao. Lam nhận lời và bị bán với giá hơn 200 triệu đồng.

Cụt Văn Huệ tại cơ quan công an.

Bốn năm làm vợ ở xứ người, tháng 12, Lam trở về Việt Nam tố cáo hành vi của nhóm buôn người. Hai ngày trước, Huệ bị bắt khi đang có mặt tại địa phương. Huệ khai khi bán Lam chỉ nhận hơn 30 triệu đồng tiền hoa hồng từ Hợi.

Vụ án đang được mở rộng.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.