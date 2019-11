Chủ tiệm trình báo bị trộm 200 lượng vàng

Bình ThuậnÔng Phạm Văn Sơn, 40 tuổi, trình báo kẻ trộm đột nhập cạy tủ tiệm vàng của gia đình lấy nữ trang, vòng vàng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Rạng sáng 5/11, một tên trộm cạy cửa sắt tầng 2 đột nhập vào tiệm vàng Hồng Bền (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình), lúc gia đình ông Phạm Văn Sơn đang ngủ say.

Qua camera quan sát tại tiệm, kẻ này đi xuống tầng trệt, cạy tủ gom 200 lượng vàng gồm nữ trang, vòng vàng rồi tẩu thoát.

Tiệm vàng nằm ngay trên quốc lộ 1A, gần ngã ba Lương Sơn - Đại Ninh. Ngoài kinh doanh vàng, nơi này còn đăng ký dịch vụ cầm đồ.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, Trưởng công an huyện Bắc Bình, cho biết công an địa phương đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra.

Vị trí thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Google maps.

Việt Quốc