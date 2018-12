Chủ tiệm spa bị lột đồ, đổ nước mắm lên người

Ngày 18/6, đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an thành phố Thanh Hoá cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án làm nhục người khác để làm rõ hành vi hành hung một phụ nữ trên phố.

"Những người liên quan đã bị triệu tập để lấy lời khai", đại tá Phương nói và nhận định ban đầu đây là vụ đánh ghen.

Trước đó, khuya 12/6, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh một cô gái bị nhóm phụ nữ chặn đường khi đang đi trên phố Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá. Sau khi bị lột quần áo, cô tiếp tục bị đổ nước mắm, ớt bột khắp người.

Thiếu phụ 28 tuổi bị làm nhục giữa phố.

Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người đi đường chứng kiến song không ai can ngăn cho tới khi công an đến can thiệp.

Nạn nhân 28 tuổi là chủ hiệu spa sau đó gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra đề nghị khởi tố vụ án.

Trong đơn, chị cho hay khoảng 20h30 ngày 12/6 bước ra từ một tiệm làm tóc ở đường Cao Thắng, đang dắt xe đạp điện thì bị một nhóm người chặn đường tấn công, đa số là phụ nữ.

Đám đông vừa la hét vừa dùng kéo và dao lam xé rách quần áo... Trong lúc bị đánh đập và làm nhục, chị nhận ra có ba phụ nữ trú ở thành phố Thanh Hoá.

"Nhóm người này đã hành động rất dã man, dùng hung khí nguy hiểm và phạm tội có tổ chức. Tôi đề nghị xử lý nghiêm để bảo vệ sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của tôi cũng như bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật", chủ hiệu spa viết trong đơn.

Nạn nhân phủ nhận thông tin có "quan hệ ngoài luồng" và bị đánh ghen. Chị nghi ngờ động cơ của vụ tấn công là cạnh tranh làm ăn, hạ uy tín và đối thủ cố tình dựng lên màn đánh ghen.

Hiện, chồng chị đang làm việc ở Hà Nội đã về chăm sóc vợ.