Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô bị truy nã

Trần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT, Viện trưởng Viện đào tạo liên tục Đại học Đông Đô, bỏ trốn sau khi bị khởi tố tội Giả mạo trong công tác.

Bị can Trần Khắc Hùng trước khi bỏ trốn.

Quyết định truy nã ông Trần Khắc Hùng (47 tuổi) được Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký vào ngày 20/8. Nhà chức trách thông báo bất kỳ ai cũng có quyền bắt và áp giải ngay nghi can Hùng đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất hoặc báo cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Đầu tháng 8, điều tra sai phạm tại Đại học Đông Đô, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can với ông Hùng (Chủ tịch HĐQT), Dương Văn Hòa (Hiệu trưởng), Trần Ngọc Quang (Phó trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên) cùng hai cán bộ Đại học Đông Đô là Phạm Vân Thuỳ và Lê Thị Lương về tội Giả mạo trong công tác theo điều 359 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo buộc, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Đại học Đông Đô đã cấp 600-700 văn bằng 2 với mức phí từ 28 đến 35 triệu đồng mỗi văn bằng. Các lớp văn bằng 2 dạng này không thông báo tuyển sinh, không lập hội đồng chấm thi, không phê duyệt danh sách học viên và cán bộ coi thi. Ban giám hiệu Đại học Đông Đô sắp xếp thi tại những phòng không có camera an ninh và học viên chỉ cần chép đáp án của 27 tín chỉ để hoàn thiện thủ tục đầu ra. Học viên nào chép nhanh thì hơn một ngày là xong, chép chậm thì 2-3 ngày.

Hiện cơ quan công an làm rõ gần 460 văn bằng đã được sử dụng tại nhiều cơ quan nhà nước và tư nhân. Học viên chủ yếu là cán bộ, công chức cần văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ để được nâng lương, nâng ngạch, thi tuyển biên chế.