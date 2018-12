Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: Ngồi tù oan lấy đâu ra hóa đơn chứng minh thiệt hại

6 năm bồi thường 204 vụ án oan Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, tổng số vụ việc mà các cơ quan giải quyết bồi thường Nhà nước đã thụ lý, giải quyết sau 6 năm thi hành Luật là 258 vụ việc, trong đó đã giải quyết xong 204 vụ việc. Trong 3 năm (từ 2013 đến 2015), số bị can được đình chỉ điều tra do không cấu thành tội phạm là 98 người, số bị can được đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra không chứng minh được tội phạm là 57 người. Riêng trong lĩnh vực tố tụng hình sự, theo Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì trong 3 năm (từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2014), còn xảy ra 71 người bị oan và một số trường hợp khác có dấu hiệu bị oan đang được xem xét, giải quyết.